HRG va organiser un forum « Golden Partner » en vue de renforcer la coopération mondiale dans la robotique







COLLEGE PARK, Maryland, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- HIT Robot Group (HRG), le grand fabricant chinois de robotique, organisera le HRG Golden Partner Forum (le « Forum ») au Riggs Center de l'Université du Maryland, le 14 mai 2017. Cette manifestation, qui vise à favoriser les échanges et le partage de ressources dans les domaines de la technologie robotique et de l'innovation technologique entre la Chine et les Etats-Unis, doit permettre de renforcer la coopération entre les institutions universitaires, les pairs et les pouvoirs publics à l'échelle mondiale.

L'événement, qui se tiendra commodément là où travaille une myriade d'universitaires, de fonctionnaires et de professionnels de l'industrie dans la région de Washington D.C., sera l'occasion de débats avec de grands experts de centres de recherche de haut niveau, comme l'Université du Maryland, Cornell, John Hopkins et le Wyss Institute de l'Université de Harvard, et des représentants d'entreprises comme Ramana Rachakonda, ingénieur principal de Joule chez Intel, et Karen Lu, directeur général régional d'Alibaba Cloud International.

« Nous entendons créer davantage de ressources et des opportunités de partage de connaissances pour les fabricants de produits robotiques et les investisseurs concernés en Chine et aux Etats-Unis. Grâce au Forum, HRG contribue à renforcer la coopération internationale dans la fabrication intelligente et la recherche et le développement », explique Lei Zhu, vice-président de HRG.

Après le forum du matin, un concours de tournée de présentation sera organisé pour l'innovation robotique, au cours duquel dix équipes, sélectionnées auparavant au terme de concours plus petits, se disputeront des prix en espèces, des opportunités d'investissement et un appui stratégique de la part HRG et d'investisseurs potentiels. HRG utilise ce concours pour encourager l'incubation et la croissance de start-ups, le développement de talents et l'appui en leur faveur.

L'événement sera conclu avec un dîner VIP. Placé sous le thème « China-U.S. Cross-border Cooperation and Investment » (coopération transfrontalière et investissement entre la Chine et les Etats-Unis), cette réception, coanimée par HRG et la China General Chamber of Commerce-USA (CGCC), accueillera des fonctionnaires et des hommes d'affaires qui sont des références dans le domaine de la coopération entre la Chine et les Etats-Unis.

Le Forum est une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de l'initiative « Made in China 2025 » lancée par le Gouvernement chinois. En multipliant les opportunités de coopération potentielle dans la fabrication intelligente de robots et d'équipements robotiques, HRG insuffle vigueur et vitalité dans la cause que défend la Chine, à savoir la restructuration et l'ajustement de son économie nationale. Depuis sa création, HRG a adopté une approche « golden partner » pour faire appel aux ressources mondiales, instaurer des partenariats avec de grandes entreprises, garantir une réussite réciproque avec des entrepreneurs qui entendent investir sur le marché chinois.

« Avec ce Forum, et en exploitant ses ressources potentielles et ses connaissances spécialisées en technologie robotique, HRG continuera de travailler pour instaurer des filières de partage des connaissances high-tech et d'interaction entre les acteurs internationaux à travers le monde », ajoute M. Zhu.

A propos de HIT Robot Group

Fondé en 2014, HIT Robot Group (HRG), est l'un des géants chinois de l'high-tech dans le domaine de la robotique qui profite des investissements conjoints du gouvernement provincial du Heilongjiang, du gouvernement municipal de Harbin et de l'Institut de technologie de Harbin (HIT). Parmi les activités principales du Groupe, on trouve la fabrication d'une gamme de robots et d'équipements robotiques destinés à divers secteurs. L'entreprise fournit également des solutions et des services destinés aux entreprises spécialisées dans la technologie. HRG est présent dans 13 grandes villes chinoises, et possède aussi des bureaux à Washington DC, en Californie, à Francfort, à Séoul et à Tokyo.

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 13:59 et diffusé par :