Les fabricants pharmaceutiques applaudissent la stratégie gouvernementale en sciences de la vie

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pharmed Canada, le réseau des fabricants et sous-traitants de l'industrie pharmaceutique applaudit le gouvernement du Québec pour sa nouvelle stratégie de soutien à l'industrie québécoise des sciences de la vie.

« Pour la première fois, le gouvernement vient reconnaître la fabrication comme un segment important de l'industrie des sciences de la vie au Québec en prévoyant des investissements 100 millions de dollars.» a déclaré Perry Niro, président de Pharmed Canada.

La nouvelle stratégie viendra ainsi appuyer les quelques 50 usines de fabrications de produits de santé et leurs 4000 emplois au Québec dans leur effort de développement de marché international. « Le Québec compte de grands fabricants tel que Pfizer, Pharmascience et Sandoz, mais également des fabricants spécialisés à façon tel que Ropack, Parima, Sterinova ou Confab qui doivent performer pour l'obtention de mandats de productions. La stratégie annoncée aujourd'hui est donc un signal positif important pour nos fabricants. » a mentionné M. Niro.

Le gouvernement du Québec reconnait également les possibilités de croissance dans le domaine de la biofabrication. « Le marché des médicaments biologiques et particulièrement celui des produits biosimilaires sera en forte croissance au cours des prochaines années. La volonté gouvernementale de favoriser l'implantation d'une nouvelle usine est positive et viendrait consolider un secteur déjà présent au Québec avec des entreprises tel Green Cross et Prometic. » conclu M. Niro.

A propos de Pharmed Canada

Pharmed Canada est un regroupement de fabricants et sous-traitants de produits de santé qui a pour mission d'appuyer le développement des affaires des entreprises membres et de favoriser un environnement d'affaires propice à la fabrication au Canada.

