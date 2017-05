Réhabilitation de la jetée Alexandra - Un concours d'art public pour rendre hommage à trois grandes Montréalaises







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance un concours pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public qui viendra s'ajouter au concept d'aménagement et aux infrastructures du nouveau terminal de croisières de la jetée Alexandra dans le Vieux-Port. Le comité exécutif a autorisé, mercredi lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, le Service de la culture à tenir ce concours destiné aux artistes professionnels québécois par l'intermédiaire de son Bureau d'art public.

« La présence d'une oeuvre majestueuse sur la jetée vient marquer notre porte d'entrée historique et ajouter un repère culturel important. Son intégration dans ce secteur touristique du Vieux- Port nous permettra de rendre hommage aux trois congrégations religieuses ayant participé à bâtir un Montréal solidaire et inclusif comme nous le connaissons aujourd'hui », s'est réjoui le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

La commande consiste à concevoir une oeuvre monumentale sculpturale qui rendra hommage à trois pionnières : Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d'Youville. Par leurs actions en santé, en éducation et développement social, ces trois femmes remarquables ont grandement contribué à la fondation de Montréal et ont marqué l'histoire du Québec. Rappelons que Jeanne Mance a oeuvré au sein de la congrégation des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, Marguerite Bourgeoys pour la Congrégation de Notre-Dame de Montréal et Marguerite d'Youville pour la congrégation des Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises).

« Pour moi, Montréal est une histoire de femmes, a confié soeur Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, et membre de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Les accomplissements de ces trois bâtisseuses sont à la source de nos valeurs de société les plus fondamentales. Un lieu voué à faire connaître leur héritage est une excellente nouvelle pour la mémoire collective montréalaise. »

« Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d'Youville sont encore aujourd'hui des femmes inspirantes. Leur rêve de solidarité, de compassion et d'ouverture au monde est devenu le nôtre ainsi que l'élan spirituel qui les a soutenues. Avec fierté et reconnaissance, les Soeurs Grises de Montréal accueilleront ce monument qui nous parlera de nos bâtisseuses », a dit de son côté soeur Nicole Fournier, ex-directrice générale de l'Accueil Bonneau et membre des Soeurs de la Charité de Montréal, Soeurs Grises.

« Les premiers artisans de Montréal, Jeanne Mance, Paul Chomedey de Maisonneuve et les premiers colons s'engageaient à réaliser une oeuvre commune sous l'instigation de Jérôme Le Royer de la Dauversière, dont le rêve était "Que ces nouveaux arrivants dans l'île fassent communauté avec les premiers occupants, les autochtones!" Les Hospitalières de Saint-Joseph, fondées par La Dauversière en 1636, et envoyées par lui à Montréal en 1659, ont partagé ce rêve et ont voulu le transmettre dans les siècles qui ont suivi, non seulement à Montréal, mais aussi dans six autres pays du monde. Que ce lieu du souvenir soit un appel à la communion entre nous et entre nos différentes nations, celles qui étaient ici et celles venues d'ailleurs! », a ajouté soeur Marie-Thérèse Laliberté, supérieure générale des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.

Un lieu historique de première importance

L'oeuvre sera implantée sur l'esplanade, une vaste place publique gazonnée d'une superficie d'environ 3500 mètres carrés située à l'extrémité sud de la jetée. Même si elle sera installée sur la propriété de l'Administration portuaire de Montréal (APM), elle fera partie intégrante de la collection d'art public de la Ville.

« La jetée Alexandra s'inscrit comme un lieu historique de première importance pour Montréal puisque c'est sur ses quais qu'ont débarqué bon nombre d'immigrants au début du 20e siècle, a ajouté Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'APM. Cette oeuvre d'art deviendra un joyau significatif de ce vaste et nouvel espace public situé à l'extrémité de la jetée Alexandra et lui donnera, à juste titre, le nom de "Place des commencements", où convergera notre histoire passée et présente. »

Le processus de sélection se tiendra en deux étapes. Dans un premier temps, un jury composé de sept membres sélectionnera en juin trois artistes parmi les dossiers de candidature reçus. Les trois artistes finalistes seront invités à déposer une prestation ainsi qu'à présenter leur concept devant le jury en octobre. Celui-ci recommandera ensuite un projet gagnant.

L'octroi du contrat à l'artiste lauréat aura lieu novembre ou en décembre. L'installation de l'oeuvre se fera à l'automne 2018 ou au printemps 2019.

