Financement des organismes communautaires - Selon Amir Khadir, le gouvernement libéral joue sur les chiffres







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Mercier, Amir Khadir, a apporté son soutien indéfectible aux revendications des groupes communautaires face à la «?comptabilité imaginative?» du gouvernement à l'occasion d'une conférence conjointe avec la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, la Coalition des Tables régionales d'organismes communautaires et le député de St-Jean, Dave Turcotte.

«?En jouant avec les chiffres, le gouvernement se moque de la population. Il se moque de ces organismes qui offrent de précieux services à des coûts complètement dérisoires. On parle ici de maisons de jeunes, d'organismes qui oeuvrent en santé mentale et de toutes sortes de groupes qui assurent des services essentiels aux populations les plus vulnérables?», s'indigne le député solidaire.

En marge de l'étude des crédits en Santé et en Services sociaux, les organismes communautaires ont dénoncé la faiblesse du réinvestissement du gouvernement libéral dans le milieu communautaire. En effet, malgré l'annonce d'un réinvestissement de 80 millions de dollars dans le Programme de soutien aux organismes communautaires, ceux-ci soulignent que seulement 10 millions seront disponibles pour 2017. Au bout de cinq ans, le montant annuel ne devrait s'élever qu'à 25 millions de dollars par année. Les groupes estiment qu'ils auraient besoin de 355 millions $ additionnels pour répondre à la demande de services.

«?Alors que les listes d'attente s'allongent, que les heures de service doivent être réduites et que les travailleuses et les travailleurs sont épuisés, le gouvernement Couillard refuse de mettre les ressources nécessaires pour que ces organismes puissent travailler à améliorer la condition vie de la population. Si les groupes communautaires doivent faire la grève afin que le gouvernement réalise leur importance, il l'aura?!?», conclut le député de Mercier.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

