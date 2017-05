Développement de l'agriculture de proximité - Création d'un partenariat en agriculture urbaine







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Réunis au Palais des congrès de Montréal, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, le recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), M. Robert Proulx, et le président-directeur général du Palais des congrès, M. Raymond Larivée, ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat pour la mise en place du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine (CRETAU).

C'est au Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) qu'a été confiée la coordination du Carrefour de recherche, qui aura pour objectif de favoriser l'efficacité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises se consacrant à l'agriculture urbaine. Plus précisément, le CRETAU visera :

à favoriser le transfert des résultats de recherche aux entreprises commerciales et aux entreprises d'économie sociale;

à développer le réseautage entre les différents acteurs de l'agriculture urbaine au Québec, au Canada et à l'étranger.

« La Stratégie de soutien de l'agriculture urbaine de notre gouvernement représente un outil de sensibilisation qui fait le pont entre les citoyens et le monde agricole. Dans cette optique, le partenariat que nous officialisons aujourd'hui permettra non seulement la rencontre de tous les acteurs intéressés par l'agriculture urbaine commerciale en vue de réaliser des travaux de recherche concrets qui bénéficieront aux entreprises du secteur, mais aussi il positionnera le Québec comme un chef de file dans ce domaine. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« En plus de constituer une activité économique prometteuse, l'agriculture urbaine permet de répondre à une foule d'enjeux en matière de développement durable et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, notamment en ce qui a trait à la saine alimentation et à la sécurité alimentaire. Montréal dispose déjà d'une grande expertise dans ce domaine, avec des projets à la fois publics et privés qui ont fait leurs preuves. Nous sommes fiers de participer à cette initiative majeure en faveur de l'agriculture urbaine et d'en faire profiter tout le Québec. »

M. Denis Coderre, maire de Montréal

« L'UQAM est heureuse de prendre part à ce projet novateur qui confirme son rôle de chef de file en matière d'enseignement et de recherche en agriculture urbaine et en sciences de l'environnement. Cette alliance avec le MAPAQ, la Ville de Montréal, le Palais des congrès et le Laboratoire sur l'agriculture urbaine met en lumière la grande richesse d'une approche qui fait la marque de l'UQAM depuis près de 50 ans, soit celle de favoriser la collaboration entre professeurs, jeunes chercheurs, étudiants, partenaires et experts de différents milieux pour contribuer au progrès social et, dans ce cas-ci, pour verdir et humaniser la métropole. »

M. Robert Proulx, recteur de l'Université du Québec à Montréal

« Nous sommes fiers d'assurer un rôle de chef de file en développement durable dans l'industrie et dans la communauté par des actions concrètes. En déployant le Laboratoire d'agriculture urbaine, le Palais contribue à réduire les îlots de chaleur tout en participant fièrement à la promotion de Montréal comme ville internationale engagée dans une démarche de développement urbain durable. Étroitement liées à notre mission, les retombées intellectuelles engendrées par le Carrefour de recherche sauront inspirer les chercheurs d'ici et d'ailleurs. »

M. Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« La création du CRETAU viendra consolider les activités de recherche, de formation et d'intervention du Laboratoire, tout en permettant au Québec de rayonner sur la scène internationale en tant que leader sur les questions d'agriculture urbaine. Le CRETAU permettra aussi de poursuivre les actions et les réflexions entreprises au cours des dernières années quant à la place de l'agriculture urbaine dans les plans d'aménagement des municipalités comme vecteur de résilience à l'égard des changements climatiques, de cohésion sociale et de développement économique. »

M. Éric Duchemin, directeur scientifique et de la formation au Laboratoire sur l'agriculture urbaine

Étant donné que le milieu municipal représente un allié incontournable dans le développement de l'agriculture urbaine, M. Laurent Lessard invite également les municipalités et les municipalités régionales de comté à soumettre des projets pilotes pour la réalisation de plans d'agriculture urbaine. Ces plans leur permettront de poser un diagnostic en ce qui a trait à l'agriculture urbaine et d'en évaluer le potentiel sur leur territoire afin de favoriser le déploiement de cette pratique.

En outre, le ministre a profité de l'occasion pour dévoiler le nouveau Guide de l'agriculteur urbain, qui servira d'outil de référence pour les citoyens. Accessible sur le site Web du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ce guide comprend notamment des conseils sur les techniques de culture, les bonnes pratiques agroenvironnementales et la réglementation en vigueur. Un concours récompensant les jardins urbains les plus originaux a aussi été lancé, invitant les citoyens à partager des photos de leur potager tout au long de l'été sur les réseaux sociaux par l'entremise du mot-clic #FierDeMonJardin.

Les trois actions sont annoncées dans le contexte de la mise en oeuvre de la Stratégie de soutien de l'agriculture urbaine, dévoilée le 4 juillet 2016. Dotée d'une enveloppe budgétaire de près de deux millions de dollars répartie sur une période de trois ans, la Stratégie contient des mesures visant la sensibilisation des citadins à la pratique de l'agriculture urbaine, l'accompagnement des acteurs municipaux et l'appui des entreprises bioalimentaires, de façon qu'elles profitent pleinement du potentiel qu'offre ce secteur d'activité.

Dans le discours du budget 2017-2018 du gouvernement du Québec, l'agriculture urbaine a été désignée comme une forme d'agriculture novatrice.

Pour obtenir plus d'information sur la Stratégie de soutien de l'agriculture urbaine et les plans d'agriculture urbaine ou pour découvrir le Guide de l'agriculteur urbain : www.mapaq.gouv.qc.ca/agricultureurbaine.

: www.mapaq.gouv.qc.ca/agricultureurbaine. Pour en savoir plus sur le Laboratoire sur l'agriculture urbaine : www.aulab.uqam.ca.

