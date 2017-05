Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Mississauga







Au total, 57 projets ont été approuvés à Mississauga

MISSISSAUGA, ON, le 5 mai 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques appuient les services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre au travail et à l'école, à avoir accès aux services essentiels à temps et à rentrer à la maison en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et député de Mississauga-Malton, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et de la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, ont annoncé 57 projets qui profiteront aux résidents de Mississauga au titre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC). Le gouvernement fédéral verse jusqu'à 50 p. 100 des fonds pour ces projets, soit plus de 58 millions de dollars.

Le 31 mars, le premier ministre Trudeau a souligné l'importance du transport en commun pour les Canadiens, comme on l'a indiqué dans le Budget 2017, et il a annoncé l'approbation de 312 projets partout en Ontario, y compris de 51 des 57 projets prévus à Mississauga.

Les projets du FITC comprennent l'acquisition de plusieurs autobus de 40 pieds et de 60 pieds pour remplacer d'anciens véhicules, l'aménagement de pistes à usages multiples sur une distance de 25 km, l'aménagement de pistes cyclables et de trajets signalisés pour encourager le cyclisme et la marche vers les stations de transport en commun, ainsi que l'amélioration de l'accessibilité des installations de transport en commun. Les nouveaux autobus amélioreront la fiabilité des services de transport en commun pour les utilisateurs, tandis que les autres améliorations rendront l'accès à la ville plus simple, plus rapide et plus sécuritaire pour les utilisateurs des transports en commun.

Cet investissement fait partie d'une entente entre le Canada et l'Ontario aux termes du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

« Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec le gouvernement de l'Ontario et les municipalités de la province pour investir dans d'importantes initiatives de transport en commun qui permettront de renforcer les collectivités de l'Ontario en favorisant la croissance de la classe moyenne, la prospérité à long terme et les déplacements efficaces des Canadiens vers leurs activités quotidiennes, puis leur retour à la maison en fin de journée. Dès maintenant et à l'avenir, les Canadiens profiteront des projets annoncés aujourd'hui, qui permettront d'offrir aux résidents de Mississauga des infrastructures de transport en commun abordables et efficaces. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et député de Mississauga-Malton

« Je suis ravi de pouvoir compter sur un partenaire fédéral qui partage l'engagement de la province en matière de transport en commun, pour rendre les déplacements quotidiens plus rapides et plus pratiques. Ce financement profitera à Mississauga et à toute notre collectivité en favorisant l'accessibilité, en ajoutant de nouveaux autobus à la flotte de véhicules, en permettant le réaménagement des pistes pour les cyclistes et les piétons, et en prévoyant des investissements dans la technologie pour appuyer l'avenir de notre réseau de transport en commun. »

L'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« Le gouvernement du Canada a prévu un financement sans précédent pour aider les villes du Canada, comme Mississauga, à donner suite à d'importantes priorités pour les villes, comme la réduction des embouteillages, le développement du transport en commun et le renforcement de notre économie locale. Dans le cadre du FITC, Mississauga recevra 58 millions de dollars en investissements pour 57 initiatives distinctes visant des améliorations dans la ville. Nous soulignons cette année le 150e anniversaire de la fondation du Canada. Les municipalités du Canada sont la pierre angulaire de la Confédération, et ces engagements financiers sont une occasion pour les administrations locales de façonner l'avenir prometteur de notre nation. »

Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, pour les infrastructures vertes et sociales, pour les transports appuyant le commerce et pour les collectivités rurales et nordiques du Canada.

On propose dans le Budget 2017 des fonds de 25,3 milliards de dollars pour appuyer le transport en commun. Ce montant comprend 5 milliards de dollars qui seront disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Depuis 2004, le gouvernement de l' Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement appuie les réseaux de transport en commun municipaux.

s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement appuie les réseaux de transport en commun municipaux. Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, le transport en commun, les routes et les ponts. Pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans votre collectivité, rendez-vous sur la page Ontario.ca/ON RENFORCE.

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour 57 projets de transport en commun à Mississauga

Une nouvelle liste de projets de transport en commun a été approuvée dans le cadre de l'entente conclue entre le Canada et l'Ontario aux termes du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC), conçu pour répondre aux besoins prioritaires en matière d'infrastructure, en mettant l'accent sur la réparation et l'amélioration des installations et des actifs actuels.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario des fonds de plus de 1,48 milliard de dollars aux termes du FITC, et couvrira jusqu'à 50 p. 100 des coûts admissibles des projets.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 57 projets suivants à Mississauga ont été approuvés en vue d'un financement fédéral de plus de 58 millions de dollars.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Date de début prévue Mississauga Construction d'un agrandissement pour accommoder la croissance future et le renouvellement en cours de vie utile (terminal satellite Malton) 419 854 $ 1er janvier 2017 Mississauga Renouvellement en cours de cycle de vie/remplacement des systèmes de bâtiment pour en améliorer l'efficience et pour en prolonger la vie utile (terminal de transport urbain City Centre). 88 892 $ 1er janvier 2017 Mississauga Renouvellement en cours de cycle de vie/remplacement des systèmes de bâtiment pour en améliorer l'efficience et pour en prolonger la vie utile (installation de transport urbain Edward J. Dowling) 1 686 197 $ 1er janvier 2017 Mississauga Renouvellement en cours de cycle de vie/remplacement de la porte extérieure pour en prolonger la vie utile (installation de transport urbain Edward J. Dowling) 19 084 $ 1er janvier 2017 Mississauga Renouvellement en cours de cycle de vie/remplacement des mises à niveau mécaniques et électriques pour améliorer l'efficience et prolonger la vie utile du système (terminal de transport urbain City Centre) 1 245 752 $ 1er janvier 2017 Mississauga Projet de technologie de l'information visant la conception et l'aménagement des circuits à fibre du réseau aux fins de la connectivité des sites de transport urbain et de circulation dans le but de construire cent nouveaux noeuds pour appuyer le système de gestion avancée des transports (SGAT); comprend le remplacement de toutes les infrastructures à fibre dégradées 571 524 $ 4 mai 2017 Mississauga Projet de technologie de l'information visant les commutateurs et les routeurs des communications voix et données sur le transport urbain et la circulation pour appuyer le nouveau concept de réseau à fibre nécessaire au SGAT 225 998 $ 4 mai 2017 Mississauga Projet de technologie de l'information pour l'infrastructure radio des communications véhiculaires (COMV) des iBus de transport urbain 581 568 $ 4 mai 2017 Mississauga Projet de technologie de l'information pour l'infrastructure sans fil de la connectivité à bande large entre le transport urbain et ses passagers 150 665 $ 4 mai 2017 Mississauga Remplacement de la passerelle de communication des autobus de tout le parc de véhicules MiWay 1 506 654 $ 1er avril 2017 Mississauga Construction d'une nouvelle installation pour les exploitants du transport urbain (parc Mount Charles) 502 218 $ 1er janvier 2017 Mississauga Amélioration des entrées pavées et des postes extérieurs de neuf terminaux 100 443 $ 1er mars 2017 Mississauga Acquisition d'un module de mesure du rendement du transport urbain (HASTUS Analytics) : durées d'exécution, achalandage, stockage de données 200 887 $ 1er janvier 2017 Mississauga Installation de deux cent cinquante plates-formes « BusPad » supplémentaires pour les autobus accessibles MiWay 136 603 $ 1er mars 2017 Mississauga Installation de cent abribus MiWay supplémentaires 1 255 545 $ 1er mars 2017 Mississauga Remise en état de deux cent cinquante plates-formes d'autobus existantes pour augmenter l'accessibilité 140 621 $ 1er mars 2017 Mississauga Remise en état de deux mini-terminaux existants de transport urbain pour optimiser l'infrastructure de transport urbain 100 443 $ 1er janvier 2017 Mississauga Remplacement de l'asphalte par du béton pour les plates-formes de réception des autobus de transport urbain à soixante-quinze arrêts d'autobus 502 218 $ 1er mars 2017 Mississauga Remplacement de cinq cents panneaux d'arrêt existants du réseau de transport urbain MiWay 50 221 $ 1er janvier 2017 Mississauga Étude de terminaux d'ancrage à des points stratégiques de la ville 251 109 $ 10 janvier 2017 Mississauga Modification des sièges de quatre-vingt-quatre autobus de transport urbain 753 327 $ 15 avril 2017 Mississauga Dépenses d'équipement pour l'entretien des moteurs d'au plus deux cent quatre-vingts autobus de transport urbain 1 888 008 $ 1er avril 2016 Mississauga Dépenses d'équipement pour l'entretien des autobus - Remise en état/remplacement des grandes composantes d'au plus deux cent quatre-vingts autobus 3 610 948 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réparations (mineures) des installations de transport urbain 70 310 $ 1er mai 2017 Mississauga Acquisition de modules supplémentaires d'opérations de transport urbain - Gestion des garages et attribution des autobus 286 264 $ 1er janvier 2017 Mississauga Remplacement du système de gestion de l'entretien du transport urbain 753 327 $ 1er mars 2017 Mississauga Réaménagement de la piste Etobicoke Creek - renouvellement de la couche de surface, des marqueurs de signalisation et de la technologie de comptage des usagers de la piste 1 135 013 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc Garnetwood 152 473 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - Huron Heights 116 564 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc Pheasant Run 96 677 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc Quenippenon Meadows 62 425 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc Stonewood 55 796 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc Max Ward 95 572 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc South Common 128 501 $ 1er janvier 2017 Mississauga Réaménagement de la piste - parc Crawford Green 41 985 $ 1er janvier 2017 Mississauga Amélioration de la piste riveraine et réaménagement de la piste - marqueurs de signalisation, technologie de comptage des usagers et réaménagements mineurs 246 415 $ 1er janvier 2017 Mississauga Acquisition de nouvel équipement de type système de transport intelligent (STI) (c'est-à-dire appareils de détection en télévision à circuit fermé) 39 823 $ 1er avril 2017 Mississauga Acquisition de nouvel équipement amélioré de signalisation du transport urbain (c'est-à-dire signaux accessibles pour piétons et signaux de décompte pour piétons) 79 652 $ 1er avril 2017 Mississauga Installation de plaques tactiles aux croisements de piétons afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario 2 124 128 $ 1er avril 2017 Mississauga Réalisation d'évaluations détaillées de la sécurité à tous les passages à niveau des trains 53 103 $ 1er avril 2017 Mississauga Construction de pistes polyvalentes aux abords du projet d'aménagement hydraulique Hanlan 329 239 $ 1er avril 2017 Mississauga Plan directeur des transports sur le chemin Lakeshore 132 755 $ 1er avril 2017 Mississauga Remplacement des automates et armoires de contrôle de la circulation 100 893 $ 1er avril 2017 Mississauga Mise à jour du plan directeur de cyclisme de Mississauga 53 103 $ 1er janvier 2017 Mississauga Nouveaux trottoirs des stations de transport urbain 318 619 $ 1er avril 2017 Mississauga Accès des piétons et des cyclistes aux stations Transitway et GO Transit de Mississauga 3 757 047 $ 1er mai 2017 Mississauga Étude du plan directeur des transports 132 755 $ 1er mars 2017 Mississauga Acquisition d'au plus trois nouveaux autobus de transport urbain pour accroître le service et l'achalandage 131 144 $ 1er octobre 2017 Mississauga Acquisition d'au plus dix nouveaux autobus de transport urbain pour augmenter les heures de service 2 923 222 $ 1er octobre 2017 Mississauga Acquisition d'au plus cinquante-et-un autobus de 40 pi pour remplacer de vieux autobus 14 776 036 $ 1er octobre 2017 Mississauga Acquisition d'au plus vingt-neuf autobus de 60 pi pour remplacer de vieux autobus 13 855 135 $ 1er octobre 2017 Mississauga Acquisition de 5 nouveaux véhicules électriques pour remplacer des véhicules actuels de transport en commun 145 643 $ 1er mai 2017 Mississauga Remplacement de 6 véhicules électriques de transport en commun 40 177 $ 1er mai 2017 Mississauga Véhicules d'entretien du transport en commun - 1 remplacement 12 555 $ 1er mai 2017 Mississauga Transit service truck acquisitions - 1 replacement 42 688 $ 1er mai 2017 Mississauga Acquisitions de véhicules de superviseur pour les trajets de transport en commun - 1 remplacement 17 577 $ 1er mai 2017 Mississauga Véhicules et équipement de sécurité sur les trajets de transport en commun - 1 remplacement 20 088 $ 1er mai 2017

