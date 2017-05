Le Fonds de solidarité FTQ accompagnera le gouvernement du Québec pour sa Stratégie des sciences de la vie







Faits saillants

Investissements de plus de 1,2 milliards de dollars dans les sciences de la vie par le Fonds depuis sa création

Secteur des sciences de la vie parmi les quatre pôles d'excellence de l'économie québécoise priorisés par le Fonds et augmentation des investissements à venir

Équipe d'investissement dédiée entièrement au secteur des sciences de la vie

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Actif dans le secteur québécois des sciences de la vie depuis la fin des années 80, le Fonds de solidarité FTQ sera un partenaire stratégique et financier de la Stratégie des sciences de la vie dévoilée aujourd'hui par le gouvernement du Québec.

En combinant l'expertise développée pendant près de 30 ans avec son offre de capital patient, le Fonds appuiera le gouvernement pour la création et la croissance des entreprises québécoises des sciences de la vie qui deviendront les fleurons de demain. Le Fonds entend aussi mettre son réseau international de partenaires au service des patients et de l'économie.

C'est ainsi que le Fonds contribuera aux objectifs de faire du Québec l'un des cinq premiers pôles nord-américains en sciences de la vie d'ici 2027 et d'attirer des investissements privés de 4,4 milliards de dollars d'ici 2022, tels que prévu dans la stratégie du gouvernement intitulée « L'innovation prend vie ».

Citations

« Comme le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ croit fermement dans le potentiel du Québec dans ce domaine. C'est pourquoi notre équipe s'active chaque année à investir dans plusieurs créneaux porteurs dont l'appui à la croissance de compagnies à potentiel, les compagnies biotechnologiques et les fonds spécialisés. C'est ainsi que le Fonds a investi plus de 1,2 milliards de dollars dans ce secteur stratégique. »

Alain Denis, vice-président principal, Innovation, Fonds de solidarité FTQ

« À l'instar de ce que nous constatons aux États-Unis et en Europe, nous invitons les investisseurs institutionnels et privés à accentuer leurs efforts et réinvestir dans ce domaine pour supporter les ambitions du Québec en sciences de la vie. C'est ensemble que nous permettrons au Québec de reprendre la place qu'il mérite à l'échelle mondiale dans un secteur de pointe dans lequel il excelle au niveau scientifique. »

Didier Leconte, directeur principal des investissements, Sciences de la vie, Fonds de solidarité FTQ

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. Pour plus d'informations, visitez le fondsftq.com.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 12:54 et diffusé par :