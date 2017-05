Un honneur pour le projet de Corridor vert des cinq écoles







MONTRÉAL-NORD, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord est fier d'avoir remporté hier soir le prix ESTim dans la catégorie Projet d'innovation ou de développement pour son projet de Corridor vert des cinq écoles. Ce prix a été remis hier soir à la Tohu par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, dans le cadre d'un concours qui reconnaît l'excellence des entreprises et des organisations de l'Est de Montréal dans douze catégories.

Pour la mairesse de Montréal-Nord, madame Christine Black, « ce prix vient confirmer à la fois la grande pertinence du projet de Corridor vert et la très grande qualité du travail effectué dans ce dossier par les employés de l'arrondissement ». La mairesse a profité de l'occasion pour remercier ses partenaires dans ce projet : la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), qui tient ce projet à bout de bras depuis plusieurs années, ainsi que les commissions scolaires de la Pointe-de-l'Île et English Montréal.

Le projet de Corridor vert avait été retenu comme finaliste de sa catégorie à l'instar du projet d'agrandissement du parc Walter-Stewart porté par l'arrondissement de Ville-Marie et du projet Zoom Grand Montréal, un outil web développé par la Communauté métropolitaine de Montréal.

L'arrondissement en profite pour féliciter l'entreprise Aliments Merci, un marché d'alimentation de Montréal-Nord qui a remporté le prix ESTim dans la catégorie Commerce de détail.

Rappelons que le projet de Corridor vert consiste à effectuer et à susciter une grande série d'interventions sur l'espace urbain, public et privé, afin d'améliorer la qualité de vie des résidents et des usagers et à les encourager à s'approprier les lieux et les équipements. Ces interventions concernent pour la plupart le verdissement, les déplacements et la sécurité.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 13:10 et diffusé par :