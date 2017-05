Legs du 375e anniversaire de Montréal du Sud-Ouest, un circuit commémoratif interactif qui met en vedette les quartiers







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier de dévoiler son legs dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, un Circuit commémoratif interactif du Sud-Ouest, un véritable voyage à travers le temps et l'histoire des quartiers du Sud-Ouest.

« Musique, conte, photos, liens vers d'autres contenus : tout est là pour mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel du Sud-Ouest. Le 375e anniversaire de Montréal est l'occasion de célébrer l'identité unique de chaque quartier, de ceux qui les ont bâtis et de ceux qui y ont vécu. Je souhaite que les citoyens s'approprient ce projet porteur de fierté et d'un sentiment d'appartenance fort », a déclaré le maire de l'arrondissement et président du conseil d'agglomération, Benoit Dorais.

En 2017, le passé et l'avenir du Sud-Ouest se conjuguent au présent grâce à la technologie. Chaque emplacement du circuit est doté d'un panneau narratif historique qui se déploie à l'aide d'une application mobile offrant au public la chance de vivre une expérience à la fois ludique et instructive. Bien que le Circuit commémoratif interactif du Sud-Ouest s'étende sur tout le territoire de l'arrondissement, il met davantage en valeur quatre parcs représentatifs des quartiers de cet arrondissement au coeur du développement de Montréal.

Parc Saint-Paul

Savez-vous que le quartier Côte-Saint-Paul a été peuplé par nos cousins français? En hommage à ces bâtisseurs venus d'outremer, la fontaine aux canards, acquise et restaurée par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal, sera installée au coeur du parc Saint-Paul. « La fontaine aux canards donnera vraiment un nouveau visage au parc Saint-Paul. Je suis ravie que cette oeuvre d'art coulée dans l'est de la France à la fin du 19e siècle prenne place dans ce parc patrimonial du quartier », a mentionné Anne-Marie Sigouin, conseillère de Ville, district Saint-Paul-Émard. « De plus, le changement du mobilier urbain, y compris l'installation d'une buvette, rendra le site plus attrayant et convivial, pour le bonheur des petits et grands », a renchéri son collègue de district, Alain Vaillancourt.

Parc Saint-Henri

Nul autre que Jacques Cartier a ses assises dans le parc Saint-Henri. L'oeuvre sculptée à l'origine par Arthur Vincent, dont la statue a été restaurée lors du 350e anniversaire de Montréal en 1992 et le monument, en 2014 par la Ville de Montréal, est au centre de ce parc à valeur patrimoniale. L'aménagement d'une clôture en fer forgé autour de la fontaine et l'installation d'un mobilier redonneront au parc son aspect d'origine. Un aménagement floral complétera le tout afin que son lustre d'antan resplendisse à nouveau et en refasse un lieu phare de l'arrondissement du Sud-Ouest. « Le 375e anniversaire de Montréal incite au devoir de mémoire. Je suis très fier que le parc Saint-Henri fasse partie du Circuit de commémoration interactif du Sud-Ouest. Qui sait? Les citoyens et les passants auront peut-être même la chance de découvrir une facette inusitée de ce personnage marquant de l'histoire du pays et de Montréal », a lancé Craig Sauvé, conseiller de Ville, district Saint-Henri-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles.

Parc de l'Encan

« Le 375e anniversaire de Montréal est une occasion unique de rendre un hommage bien senti aux bâtisseurs de la Petite-Bourgogne. Si Montréal est reconnue comme une ville de jazz aux quatre coins du monde, on le doit entre autres à Oscar Peterson, Daisy Peterson Sweeney, Oliver Jones, Rufus Rockhead et d'autres encore de la Petite-Bourgogne. Je suis très fier de leur offrir une place de choix dans le circuit commémoratif interactif de notre arrondissement », a exprimé avec enthousiasme le maire Benoit Dorais. Une borne d'interprétation sera installée afin de souligner l'histoire de la Petite-Bourgogne, bastion du jazz au Canada. Le public pourra notamment y découvrir en mots, en images et en musique l'histoire du jazz, de l'époque de la prohibition à aujourd'hui, à l'aide de l'application mobile.

Parc Saint-Gabriel

Dans le quartier Pointe-Saint-Charles, une exposition de photographies sous le thème « Histoire et mémoire des gens de mon quartier » sera installée sur de grandes cimaises au parc Saint-Gabriel. Concrètement, il s'agira de 13 structures d'accrochage permanentes ancrées au sol et présentant 26 photographies recto verso. « Ce projet, initié par le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles en collaboration avec la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles, nous fera découvrir des portraits de bâtisseurs du quartier à l'aide de photographies captées par des citoyens et par des participants en démarche d'alphabétisation. C'est un exercice d'une extrême sensibilité que j'applaudis chaleureusement », a souligné Sophie Thiébaut, conseillère d'arrondissement, district Saint-Henri-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles.

Un projet durable

Le Circuit commémoratif interactif du Sud-Ouest est le fruit d'une collaboration des forces vives de l'Arrondissement du Sud-Ouest. « Je remercie les équipes ayant travaillé au projet et nos trois sociétés d'histoire, soit la Société d'histoire de Saint-Paul-Émard, la Société historique de Saint-Henri et la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles, pour leur précieuse contribution », a tenu à dire M. Dorais. « En choisissant des lieux accessibles et ouverts, le Sud-Ouest vient à la rencontre des citoyens. Munis de leur tablette ou de leur téléphone intelligent, tous auront la chance de découvrir les origines et le caractère unique de ces quartiers culturels riches d'une histoire impressionnante. De plus, je me réjouis à l'idée que les installations qui jalonnent le circuit commémoratif représentent un legs durable dont la pérennité traversera le temps, au-delà des fêtes du 375e. »

Rappelons que l'arrondissement a reçu un montant de 1 M$ de la Ville de Montréal pour réaliser ce projet et y investira 300 000 $ de son programme triennal d'immobilisations. Pour plus de renseignements sur l'ensemble des activités du 375e anniversaire dans le Sud-Ouest, cliquez sur ce lien.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 12:47 et diffusé par :