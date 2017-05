La Société financière IGM Inc. annonce l'élection de ses administrateurs







WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 5 mai 2017) - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) publie ce communiqué pour annoncer que les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 24 février 2017 ont été élues au poste d'administrateur. Les résultats détaillés du vote de cette assemblée annuelle qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui à Winnipeg sont présentés ci-dessous.

À la suite d'un vote à mains levées, le président a déclaré que chacune des personnes suivantes a été élue au poste d'administrateur (les chiffres indiqués ont été calculés selon le nombre d'actions représentées par les procurations reçues) :

Pour Abstention Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Marc A. Bibeau 99,69 % 198 123 538 0,31 % 614 350 Jeffrey R. Carney 89,63 % 178 124 594 10,37 % 20 613 294 Marcel R. Coutu 99,19 % 197 125 026 0,81 % 1 612 862 André Desmarais 83,05 % 165 048 143 16,95 % 33 689 745 Paul Desmarais, Jr. 81,85 % 162 659 042 18,15 % 36 078 846 Gary Doer 99,25 % 197 241 936 0,75 % 1 495 952 Susan Doniz 99,06 % 196 860 040 0,94 % 1 877 848 Claude Généreux 87,18 % 173 250 713 12,82 % 25 487 175 Sharon Hodgson 83,20 % 165 347 644 16,80 % 33 390 244 Sharon MacLeod 99,91 % 198 556 785 0,09 % 181 103 Susan J. McArthur 99,76 % 198 257 983 0,24 % 479 905 John McCallum 98,16 % 195 078 473 1,84 % 3 659 415 R. Jeffrey Orr 86,24 % 171 395 762 13,76 % 27 342 126 Jacques Parisien 83,03 % 165 012 118 16,97 % 33 725 770 Henri-Paul Rousseau 89,41 % 177 701 247 10,59 % 21 036 641 Gregory D. Tretiak 89,44 % 177 757 010 10,56 % 20 980 878

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du pays, et gère un actif total d'environ 150 milliards de dollars. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

FAIT PARTIE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER.

