La biofabrication et l'accès au marché des médicaments biosimilaires, un facteur clé de succès de la politique L'innovation prend vie







Réaction au dévoilement de la stratégie québécoise des sciences de la vie

Faits saillants

Biosimilaires Canada est heureuse de constater que la politique L'innovation prend vie reconnaît le potentiel de croissance de la biofabrication pour le Québec ainsi que le désir d'attirer et de stimuler les investissements dans ce secteur manufacturier innovant.

Biosimilaires Canada accueille aussi positivement l'annonce d'un meilleur arrimage entre l'INESSS et l'ACMTS, facilitant l'intégration de nouveaux médicaments sur le marché.

Représentant des entreprises à l'avant-garde de ce secteur, Biosimilaires Canada souhaite être invitée à contribuer au groupe de travail qui sera mis sur pied afin de créer un «?avantage Québec?» permettant d'attirer plus d'investissements.

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'avant-garde de la biofabrication, Biosimilaires Canada se réjouit de la reconnaissance du potentiel de croissance de ce secteur manufacturier innovant dans la nouvelle politique L'innovation prend vie, dévoilée ce matin par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent, M. Jean-Marc Fournier. Alors que plusieurs fabricants de médicaments biosimilaires sont déjà implantés au Québec, Biosimilaires Canada se porte volontaire pour contribuer au groupe de travail qui sera mis sur pied afin de créer un «?avantage Québec?» permettant d'attirer plus d'investissements.

La fabrication de produits biosimilaires : un secteur d'avenir

La mention de la fabrication de produits biologiques, ce qui inclut les médicaments biosimilaires, parmi les secteurs d'avenirs ciblés afin d'attirer des investissements est un message très positif lancé à un secteur en pleine croissance.

Jim Keon, président de Biosimilaires Canada : «?L'objectif annoncé de la politique L'innovation prend vie d'attirer quatre milliards d'investissements privés d'ici 2022 est ambitieux. Véritables fers de lance d'un secteur manufacturier innovant, les fabricants de médicaments biosimilaires sont en excellente position pour y contribuer. Pour cette raison, nous nous portons volontaires pour participer au groupe de travail qui sera formé afin de réfléchir aux façons de permettre au Québec de se distinguer dans une compétition mondiale et hautement compétitive?».

Un meilleur arrimage des institutions pour accélérer l'intégration des nouveaux médicaments sur le marché

Après avoir fait de nombreuses représentations afin d'inciter à une meilleure coordination entre les institutions du fédéral et des provinces, Biosimilaires Canada se réjouit de la volonté du gouvernement de mieux arrimer la production des avis en matière d'évaluation des médicaments entre l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Jim Keon, président de Biosimilaires Canada : «?On compte encore des délais trop longs entre le moment où un médicament biosimilaire est approuvé par Santé Canada et celui où il peut être finalement disponible, retardant l'accès des patients aux meilleurs traitements, au meilleur coût et génère de l'incertitude pour l'industrie. Ces retards représentent des millions de dollars en économies perdues pour le système de santé. Un meilleur arrimage entre les avis de l'INESSS et de l'ACMTS est un pas dans la bonne direction?».

À propos de Biosimilaires Canada

Biosimilaires Canada représente des compagnies à la fine pointe du développement et de la fabrication des médicaments « biosimilaires », qui sont des copies de médicaments issus des biotechnologies, approuvées par le ministère fédéral de la Santé. Les médicaments biosimilaires présentent une innocuité et une efficacité similaires à celles de leurs produits originaux de référence, car les mêmes normes de qualité régissent leur production. Les médicaments biosimilaires ouvrent grand la porte à des thérapies d'avant-garde tout en répondant aux exigences de réduction des coûts subies par les systèmes de santé au Canada.

