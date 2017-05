Investissement dans les Jeux d'hiver du Canada de 2019 à Red Deer - La ministre Qualtrough annonce un financement de plus de 11 millions de dollars pour soutenir les plus importants jeux d'hiver multisports nationaux du pays







RED DEER, AB, le 5 mai 2017 /CNW/ - Les Jeux du Canada sont une occasion de mettre en vedette les athlètes et les entraîneurs canadiens montants ayant le potentiel de devenir des champions nationaux et internationaux.

Les Jeux d'hiver du Canada de 2019 offriront aux jeunes athlètes l'occasion de développer et d'améliorer leurs compétences, et ce, tout en inspirant la prochaine génération d'athlètes canadiens. L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 11 millions de dollars, sur trois ans, pour la tenue des Jeux d'hiver du Canada de 2019, les plus importants jeux d'hiver multisports nationaux du pays.

Ce financement comprend 3 millions de dollars pour l'amélioration de l'infrastructure sportive au parc Great Chief, qui accueillera les épreuves de patinage de vitesse sur longue piste au cours des Jeux. Grâce à cet investissement, les athlètes canadiens disposeront d'installations de qualité supérieure pour la compétition, ce qui favorisera leur développement sportif. Les Jeux laisseront également un legs durable dans la communauté de Red Deer dont pourront profiter les générations à venir.

« Nos athlètes et nos entraîneurs sont une immense source de fierté et d'inspiration pour nous tous. Les Jeux procurent aux membres des futures équipes nationales de notre pays une précieuse expérience d'entraînement et de compétition. Je suis heureuse d'annoncer l'appui de notre gouvernement pour les Jeux d'hiver du Canada de 2019 à Red Deer, une ville qui encourage l'innovation et la collaboration par le sport. Cet investissement souligne notre conviction que les générations à venir importent et que les Jeux du Canada jouent un rôle clé en aidant les jeunes athlètes canadiens à se préparer à réussir sur les scènes nationale et internationale.

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« La contribution du gouvernement du Canada aux Jeux d'hiver du Canada de 2019 nous aidera à offrir une expérience enrichissante à tous les participants et à laisser un legs incroyable à notre communauté grâce aux améliorations qui seront apportées au Great Chief Park. Les Jeux d'hiver du Canada de 2019 sont reconnaissants de recevoir ce financement pour faire avancer le mouvement des Jeux du Canada dans toute notre communauté et partout au pays en formant des champions et en inspirant les jeunes. »

- Mme Lyn Radford, présidente du conseil d'administration, Société hôte des Jeux d'hiver du Canada de 2019

« Les Jeux du Canada ne seraient pas possibles sans l'appui inconditionnel de nos partenaires gouvernementaux. Au cours des 50 dernières années, les Jeux du Canada sont devenus un rendez-vous emblématique que nous connaissons maintenant grâce à la passion que le gouvernement du Canada a manifestée à l'égard du développement du sport amateur partout au pays. »

- M. Tom Quinn, président, Conseil des Jeux du Canada

Les Jeux d'hiver du Canada de 2019 à Red Deer se dérouleront du 15 février au 3 mars 2019. C'est la plus importante compétition multisports d'hiver nationale du pays. Elle réunira jusqu'à 3 600 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien, ainsi que plus de 20 000 visiteurs.

Cet appui de 11 millions de dollars est accordé par l'entremise du Programme d'accueil de Sport Canada.

Les Jeux sont la plus importante compétition à être organisée à Red Deer et au centre de l'Alberta, ainsi que l'une des plus importantes compétitions à se tenir dans la province depuis les Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary.

Les Jeux d'hiver du Canada de 2019 en sont à leur 27e année. C'est la troisième fois que les Jeux du Canada se dérouleront en Alberta. La province a accueilli les Jeux du Canada de 1975 (à Lethbridge) et de 1995 (à Grande Prairie).

