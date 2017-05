Stratégie québécoise des sciences de la vie - Montréal International salue une stratégie ambitieuse qui mise sur l'attraction d'investissements







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Montréal International accueille favorablement la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie, dévoilée aujourd'hui, qui vise à hisser le Québec au 5e rang des principaux pôles de cette industrie en Amérique du Nord, en misant notamment sur l'attraction de quatre milliards d'investissements privés d'ici 2022.

« C'est une stratégie ambitieuse, qui s'inscrit en adéquation avec les actions et priorités de Montréal International et qui démontre une volonté ferme du gouvernement du Québec de faire des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) un secteur clé de l'économie du Québec », a déclaré M. Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International. « Les initiatives proposées consistent notamment à mieux cibler les créneaux innovants et le manufacturier, dont la biofabrication, et à mieux appuyer les grandes entreprises internationales à la recherche de partenariats et d'occasions d'investissement. De surcroît, la mise en place d'une cellule concertée de prospection d'investissements en sciences de la vie regroupant les agences clés du développement économique, dont Montréal International, permettra au Québec d'être plus stratégique, agile et efficace dans ses efforts de promotion et de prospection sur la scène internationale », a-t-il ajouté.

Les SVTS constituent l'un des secteurs ayant reçu le plus d'investissements étrangers ces dernières années dans le Grand Montréal. En 2016 seulement, Montréal International a accompagné des projets totalisant près de 100 millions de dollars d'investissement dans la métropole.

« Le Grand Montréal occupe déjà une position enviable et fait partie des métropoles les plus compétitives au chapitre de l'attraction des investissements directs étrangers. Avec cette stratégie, nous souhaitons ainsi accroître davantage l'attractivité de la région dans ce secteur clé que représentent les sciences de la vie et les technologies de la santé, et mieux promouvoir les opportunités d'affaires auprès des sociétés internationales », a déclaré Mme Christelle Fasano, directrice Développement des affaires, SVTS, à Montréal International. « Son fort potentiel d'innovation, son agilité dans les affaires et la disponibilité de talents font du Grand Montréal un pôle d'excellence en Amérique du Nord », a-t-elle ajouté.

L'industrie des SVTS dans le Grand Montréal :

Plus de 40 000 emplois au sein de plus de 600 organisations, soit 80 % des emplois en SVTS du Québec

rang des 20 plus grandes métropoles nord-américaines en termes de concentration de l'emploi en SVTS 27 000 étudiants dans des cursus reliés aux SVTS

Métropole leader en partenariats de recherche au Canada : 958 M$ investis entre 2011-2015

rang des grandes métropoles d'Amérique du Nord pour ses coûts d'exploitation en SVTS les plus compétitifs : un avantage-coût de 24 % Au 6e rang des métropoles nord-américaines pour les investissements étrangers en SVTS entre 2011 et 2015

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales et des travailleurs qualifiés.

