Annonce des meilleures entreprises d'Europe lors des European Business Awards 2016/17







DUBROVNIK, Croatie, May 5, 2017 /PRNewswire/ --

Les 12 meilleures entreprises d'Europe célèbrent leur succès après avoir été désignées comme lauréates des European Business Awards 2016/17, un programme sponsorisé par RSM, lors d'une cérémonie de remise de prix exclusive qui s'est tenue à Dubrovnik hier soir, à laquelle ont assisté d'éminents chefs d'entreprises et ambassadeurs européens.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508139/European_Business_Awards_Dubrovnik.jpg )



Les entreprises lauréates ont remporté cette récompense à l'issue d'un parcours d'un an au sein de la compétition d'entreprises la plus importante et prestigieuse d'Europe, avec la participation cette année de plus de 33 000 entreprises provenant de 34 pays, et lors de laquelle le vote du public a généré plus de 250 000 voix issues des quatre coins du globe.

D'importantes personnalités du monde des affaires ont remis les trophées aux entreprises lauréates des 11 catégories du concours et au « Champion du public européen », le vainqueur du vote public.

Par ailleurs, le chef d'entreprise croate Vjekoslav Majetic, fondateur et propriétaire de Dok-Ing d.o.o, s'est vu décerner un Prix pour l'ensemble de sa carrière, pour ses travaux dans la conception et la fabrication de systèmes robotiques spécialisés.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Ces entreprises sont les meilleures d'Europe. Elles font preuve d'innovation, d'éthique et de réussite financière et constituent de brillants exemples du potentiel de croissance des entreprises européennes sur un marché mondial compétitif. Ensemble, elles créent un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. »

Jean Stephens, PDG de RSM International, le sixième réseau le plus important de cabinets indépendants d'audit, de fiscalité et de conseil financier dans le monde et sponsor de longue date des prix, a commenté : « Chez RSM, nous sommes convaincus qu'il est important de défendre l'excellence opérationnelle car les entreprises prospères et performantes représentent une force intégrale qui permettent de favoriser la croissance et de stimuler les économies. Les récipiendaires du Ruban d'Honneur et l'ensemble des lauréats des diverses catégories ont fait preuve d'un extraordinaire esprit d'entreprise, d'innovation, de leadership et de sens des affaires. Toutes les entreprises impliquées font honneur à leurs pays respectifs et nous leur souhaitons un énorme succès pour l'avenir. »

LISTE DES LAURÉATS

Catégorie Lauréat Pays Prix RSM de Vicente Berbegal Perez, Espagne l'entrepreneur de Actui l'année Prix de la durabilité VAUDE Sport GmbH & Co. KG Allemagne environnementale et des entreprises Prix de l'entreprise Inclusion Housing Royaume-Uni de l'année (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros) Prix de l'entreprise True Potential LLP Royaume-Uni de l'année (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros) Prix de l'entreprise AB Vassilopoulos Grèce de l'année (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros) organisé par Sysdoc Prix ELITE de la MARINE INSTRUMENTS S.A. Espagne Stratégie de croissance de l'année Prix de l'orientation Leroy Merlin España SLU Espagne client Prix de l'employeur de Chas Visual Management AB Suède l'année Prix de l'import/export Alion Vegetables & Fruit Co Ltd Chypre Prix de l'innovation Tangle Teezer Royaume-Uni Prix spécial du RINGANA Autriche président Champion du public The Insiders Belgique européen Prix pour l'ensemble Vjekoslav Majetic, Croatie de sa carrière -DOK-ING d.o.o

Les entreprises lauréates des 11 catégories ont suivi un processus de soumission par écrit, de sélection de vidéos de candidature et d'entretiens en face-à-face, puis ont été retenues pour constituer les 636 champions nationaux et les 110 récipiendaires du Ruban d'Honneur, avant d'atteindre la phase finale.

Tous les marchés des membres de l'Union européenne étaient représentés, ainsi que l'Islande, la Turquie, la Norvège, la Suisse, la Serbie et l'ex-République yougoslave de Macédoine.

La société RSM, qui est présente dans 42 pays européens, est un sponsor des European Business Awards depuis leur création il y a dix ans. L'objectif principal de la compétition est de célébrer et promouvoir l'excellence opérationnelle, et de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus prospère à travers toute l'Europe. Les sponsors et partenaires additionnels des Awards incluent ELITE et PR Newswire. SDL et Sysdoc ont également agit à titre de sponsors lors de la cérémonie de remise des prix.

Pour tout complément d'information sur les European Business Awards et RSM, veuillez consulter le site http://www.businessawardseurope.com ou http://www.rsm.global et nous suivre sur twitter à @rsmEBA

À propos des European Business Awards :

L'objectif principal des European Business Awards est de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus prospère à travers toute l'Europe. Pour l'ensemble des citoyens européens, la prospérité et les systèmes de protection sociale et de soins de santé dépendent des entreprises pour la création d'une communauté d'entreprises encore plus forte, innovante, prospère, internationale et éthique - une communauté qui forme le coeur de réseau d'une économie de plus en plus mondialisée

Le programme des European Business Awards soutient la communauté d'entreprises européennes de trois manières :

? Celui-ci célèbre et approuve la réussite individuelle ou des organisations

? Il fournit et promeut des exemples d'excellence auxquels la communauté d'entreprises peut aspirer

? Il s'engage à ouvrir un débat avec la communauté d'entreprises européennes qui porte sur les problèmes majeurs

Les European Business Awards en sont cette année à leur 10e édition. Cette année, ils ont impliqué plus de 33 000 entreprises provenant de 34 pays et le vote public a enregistré près de 250 000 voix à travers l'ensemble de l'Europe. Les sponsors et les partenaires incluent RSM, ELITE et PR Newswire.http://www.businessawardseurope.com

À propos de RSM :

RSM est le sixième réseau le plus important de cabinets indépendants d'audit, de fiscalité et de conseil financier intégrant plus de 120 pays, 793 bureaux et 41 200 employés à travers le monde. Le total des revenus du réseau perçus sous forme d'honoraires est de 4,8 milliards USD.

RSM est le principal sponsor et champion de l'organisation des European Business Awards dont l'objectif est de promouvoir l'excellence commerciale et de reconnaître le génie entrepreneurial.

RSM est un membre du Forum des Sociétés, dont l'objectif commun est de promouvoir des normes de qualité élevées et constantes dans les pratiques d'audit et financières dans le monde.

RSM est la marque utilisée par un réseau de cabinets comptables et sociétés de conseils indépendants qui pratiquent en leur propre droit. RSM International Limited ne fournit pas en tant que tel de services comptables ni de conseils. Les sociétés membres sont motivées par une vision commune : fournir des services professionnels de haut niveau, tant au niveau des marchés nationaux qu'en ce qui concerne les besoins en services professionnels de leur clientèle à l'international. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme de services complet conçu afin de partager les meilleures pratiques et développer des opportunités de croissance pour les entreprises en rapide expansion en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme innovant basé sur une formation exclusive et un modèle de tutorat soutenu par l'accès à la communauté professionnelle et financière. Son objectif est de préparer les entreprises à la prochaine étape de croissance et d'investissement.

Pour de plus amples informations sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, veuillez consulter le site : http://www.elite-growth.com.

À propos de PR Newswire :

PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de communications d'entreprise et de RP qui permettent aux clients de diffuser des actualités et du contenu riche. Nous distribuons à nos clients un contenu sur des canaux traditionnels, numériques et des médias sociaux en temps réel avec des rapports et un suivi totalement actionnables.

Associant le réseau de distribution et d'optimisation de contenu multi-canal et multi-culturel le plus important au monde avec des plateformes et des outils complets de flux de travail, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elle est présente. PR Newswire sert des dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Pour en savoir davantage au sujet de PR Newswire, veuillez consulter le site http://www.prnewswire.co.uk.

Autres partenaires présents lors de la grande finale :

SDL Managed Translation :

SDL est l'innovateur international en matière de gestion de technologies, services et contenu de traduction linguistique. Au cours des 25 dernières années, SDL a généré des résultats commerciaux transformateurs à travers des expériences numériques nuancées avec ses clients du monde entier.

SDL Managed Translation propose sa technologie par l'intermédiaire d'une plateforme libre-service basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de créer et gérer des projets de traduction à partir d'un tableau de bord en ligne facile d'utilisation, rendant des services et technologies de traduction de qualité professionnelle accessibles et abordables pour les entreprises en plein essor cherchant à s'internationaliser. Pour de plus amples informations sur nos services et technologies linguistiques, ou si vous avez besoin d'aide pour vous internationaliser avec rapidité et efficacité, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse mantra@sdl.com ou consulter le site http://www.sdl.com/managed-translation.

Sysdoc

Sysdoc est une organisation internationale qui propose des solutions d'amélioration opérationnelle. Grâce à de nombreux partenariats à long terme, sa clientèle inclut des géants de divers secteurs à l'échelle mondiale, notamment dans l'industrie automobile, la fabrication, les télécommunications, le secteur bancaire, l'édition et la défense.

Les principes de la sécurité aérienne, dont l'approche est définie par un processus robuste, un apprentissage par l'expérience et une emphase sur les facteurs humains, constituent des standards d'excellence à l'échelle mondiale, et permettent de générer des résultats durables réels. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.sysdocgroup.com ou nous contacter à l'adresse : info@sysdoc.co.uk.

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 12:13 et diffusé par :