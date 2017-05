Avis médias - Assemblée annuelle des actionnaires de Groupe TVA inc.







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. tiendra son assemblée annuelle des actionnaires, le mardi 9 mai 2017 à 11h. Les représentants des médias qui souhaitent y assister peuvent se présenter à l'adresse suivante :

DATE : Mardi le 9 mai 2017



HEURE : 11h



LIEU : TVA

1425, rue Alexandre-de-Sève

Montréal (Québec)

Studio E

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc. est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs des plus populaires titres anglophones au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

