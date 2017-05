Crue printanière 2017 - Visite des lieux inondés par le maire Demers







LAVAL, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Marc Demers, maire de Laval, effectuera cet après-midi une visite de certaines zones inondées afin de rencontrer les citoyens et de constater les dommages causés par la crue printanière. Il sera accompagné de Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles, de Monique Sauvé, députée de Fabre, ainsi que de Pierre Brochet, directeur Service de police de Laval.

Quoi : Visite de zones inondées à Laval

Quand : Le vendredi 5 mai, à 15 h 30

Point de rencontre : Au coin de la rue Bourgeois et du chemin du Bord-de-l'eau

Compte-tenu des entraves causées par les inondations, l'accès de camions-satellite sera très difficile. Le meilleur trajet pour se rendre au point de rencontre est de passer par l'avenue des Bois, en suivant les détours de la gare pour ensuite revenir au sur le chemin du Bord-de-l'eau.

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 12:13 et diffusé par :