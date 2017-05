Investissement dans le chemin de fer Matapédia-Gaspé : un engagement qui sera porteur pour l'économie de la Gaspésie et de tout le Québec







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'engagement du gouvernement du Québec dans le développement du tronçon de chemin de fer Matapédia-Gaspé, qui portera de l'oxygène au transport des marchandises de la région, et ce, en pleine cohérence avec les orientations de la nouvelle Politique de mobilité durable.

Le CPQ souligne d'ailleurs l'importance de cet investissement initial de 100 M$ qui s'insère dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) et permettra d'entamer la réalisation du projet, qui devra se faire dans les meilleurs délais pour ne pas en retarder l'opérationnalisation.

« Il s'agit d'un investissement structurant et durable pour le tissu industriel de la région, partie d'un ensemble d'éléments stratégiques importants pour appuyer le potentiel de la Gaspésie comme carrefour logistique. Il profitera aux parcs industriels de Gaspé, de Chandler, aux entreprises telles que la cimenterie de Port-Daniel par exemple, mais également, à la prospérité de la Gaspésie en général », estime Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Au cours des derniers mois, le CPQ a fait valoir sur de nombreuses tribunes l'importance d'investir dans l'intermodalité et la modernisation de nos infrastructures de transport sur l'ensemble du territoire et pour supporter nos différents pôles industriels et logistiques et maintenir la compétitivité de nos corridors commerciaux.

Rappelons qu'à la veille du dévoilement des budgets du gouvernement fédéral et provincial, le CPQ présentait une étude originale qui démontrait l'importance pour la prospérité du Québec, et de toutes ses régions, d'investir dans l'efficience de toutes les chaînes logistiques et dans la qualité des infrastructures stratégiques de transport des marchandises et des personnes.

Pour consulter l'étude : http://prosperite.quebec/medias/files/etude5prosperite-transport.pdf

