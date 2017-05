L'innovation prend vie, un pas en avant pour créer un environnement d'affaires propice aux investissements







Réaction de l'ACMG au dévoilement de la stratégie québécoise des sciences de la vie

Faits saillants

L'ACMG se réjouit de plusieurs éléments inclus dans la politique L'innovation prend vie , qui tendent à créer un environnement d'affaires propice aux investissements notamment la reconnaissance par le gouvernement du lien entre les investissements réalisés par les fabricants et les conditions d'accès au marché.

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) se réjouit de plusieurs éléments contenus dans la nouvelle politique L'innovation prend vie, dévoilée ce matin par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent, M. Jean-Marc Fournier. Rappelant l'importance de créer un environnement d'affaires cohérent, prévisible et stable pour attirer les investissements, l'ACMG réitère son intention de poursuivre son engagement au sein du Réseau de coordination de la promotion du secteur des sciences de la vie.

Le lien entre les conditions d'accès au marché et les investissements

La reconnaissance par le gouvernement que les règles et les délais d'ouverture au marché local est un facteur important dans la décision des entreprises d'investir dans un territoire est un signal positif pour l'industrie.

Jim Keon, président de l'ACMG : «?La politique L'innovation prend vie fixe des objectifs ambitieux en matière d'investissements et de dépenses en innovation. C'est une bonne nouvelle pour les fabricants de médicaments génériques qui se distinguent parmi les entreprises manufacturières innovantes, créatrices d'emploi et exportatrices. Représentant l'une des locomotives des sciences de la vie, l'ACMG rappelle l'importance de créer un environnement d'affaires cohérent, prévisible et stable pour permettre à un secteur de se développer. Nous voyons dans cette annonce un signal positif pour l'industrie alors que l'incertitude causée par la menace de recourir aux appels d'offres pour l'approvisionnement en médicaments plane toujours et que nous souhaitons qu'elle ne se concrétisera jamais compte tenu des effets dommageables que cela aurait sur l'ensemble du secteur.?»

Un travail qui ne fait que commencer

L'annonce de la politique définit la direction du travail à faire dans les prochaines années. Déjà très impliquée dans les discussions préliminaires, l'ACMG compte poursuivre son engagement au sein du Réseau de coordination de la promotion du secteur des sciences de la vie.

Jim Keon, président de l'ACMG : «?Représentant plus de 4?000 emplois au Québec et générant de forts volumes d'exportation, les fabricants de médicaments génériques se distinguent parmi les entreprises qui investissent le plus en recherche et développement et dans la grande région de Montréal. Nous faisons partie intégrante de l'écosystème des sciences de la vie au Québec et nous comptons bien continuer à nous engager aux côtés de nos partenaires pour promouvoir ce secteur porteur de croissance.?»

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique représente l'industrie canadienne du médicament générique, qui joue un rôle important dans la limitation des coûts du système de santé canadien. En effet, au Québec, les médicaments génériques servent à remplir 72,6 % de toutes les prescriptions, mais comptent pour 22,3 % seulement des 6,4 milliards de dollars que les Québécois dépensent annuellement pour leurs médicaments.

