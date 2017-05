Les Vêtements de Sport Gildan Inc. publie le résultat du vote des actionnaires pour l'élection des administrateurs







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 mai 2017) - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX:GIL)(NYSE:GIL) annonce aujourd'hui que les dix candidats proposés aux postes d'administrateurs dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 8 mars 2017 ont été dûment élus aux postes d'administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 4 mai 2017, à Montréal. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

CANDIDAT(E) EN FAVEUR ABSTENTION Nombre % Nombre % William D. Anderson 148 976 585 99,90 150 454 0,10 Donald C. Berg 147 973 234 99,23 1 153 805 0,77 Glenn J. Chamandy 149 041 672 99,94 85 067 0,06 Shirley E. Cunningham 149 066 161 99,96 60 878 0,04 Patrik Frisk 149 073 519 99,96 53 520 0,04 Russell Goodman 146 515 345 98,25 2 611 694 1,75 George Heller 148 527 956 99,60 599 083 0,40 Anne Martin-Vachon 148 048 801 99,28 1 078 238 0,72 Sheila O'Brien 147 012 274 98,58 2 114 765 1,42 Gonzalo F. Valdes-Fauli 143 992 306 96,56 5 134 733 3,44

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants et spécialistes de la mise en marché de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil®, Comfort Colors®, American Apparel®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Peds®, MediPeds® et Therapy PlusMC. La Société distribue également des chaussettes grâce à une licence exclusive pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États-Unis, et commercialise aussi une large gamme de produits grâce à une licence mondiale pour la marque Mossy Oak®. Elle vend ses produits dans deux principaux marchés, soit les marchés des vêtements imprimés et de la vente au détail. La Société distribue ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Sur les marchés de la vente au détail, la Société vend ses produits à un large éventail de détaillants principalement situés aux États-Unis et au Canada et elle assure aussi la fabrication pour une sélection d'importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Ces installations sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide des clients de Gildan. Avec plus de 48 000 employés à l'échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme exhaustif de responsabilité sociale intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildan.com et au www.GildanAuthentique.com.

