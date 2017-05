Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent Habitat pour l'humanité en Saskatchewan







REGINA, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 5 mai 2017) - Dans le cadre de la Journée d'Habitat pour l'humanité, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ont annoncé aujourd'hui un million de dollars en financement pour appuyer des chapitres et des sections d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan. Ces fonds contribueront à la réalisation de la mission d'Habitat pour l'humanité qui est de construire des logements abordables destinés à des familles vulnérables et de promouvoir l'accession à la propriété.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que le gouvernement de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont versé ces fonds aux termes de l'Entente fédérale-provinciale concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Cet apport de fonds a également été souligné par une première pelletée de terre pour deux nouvelles maisons d'Habitat pour l'humanité à Prince Albert.

Quelques faits

Ces trois dernières années, la Province a proclamé le premier vendredi de mai la Journée d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan.

L'engagement total de la Province envers Habitat pour l'humanité atteint 9,8 millions de dollars depuis mai 2009. Ce montant inclut un million de dollars découlant de l'Entente fédérale-provinciale concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) aux termes de l'entente conclue en avril 2017 avec Habitat pour l'humanité.

Le modèle novateur d'intervention d'Habitat pour l'humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres logements d'Habitat. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan, consultez le site www.habitat.ca.

Citation

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à Habitat pour l'humanité à l'appui de sa mission de construire des logements abordables pour les familles vulnérables et de promouvoir l'accession à la propriété en Saskatchewan. Les chapitres et les sections d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan ont mis en place des solutions novatrices afin d'aider les familles dans le besoin. La contribution du gouvernement du Canada à cet effort prouve notre engagement envers cet objectif important. Ces investissements feront une vraie différence dans la vie de familles de la Saskatchewan. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Aujourd'hui, c'est une occasion formidable de célébrer la Journée d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan. Notre gouvernement applaudit les efforts d'Habitat de faire de l'accession à la propriété une réalité pour les familles qui le désirent, grâce à de solides partenariats communautaires et à des bénévoles partout dans la province. En collaboration avec le gouvernement du Canada et Habitat, nous pouvons aider plus de familles à répondre à leurs besoins en matière de logement et en leur donnant le moyen de vivre une meilleure vie. Cet investissement s'inscrit dans notre vision de faire en sorte que la Saskatchewan reste forte et continue de progresser. » - L'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642, consultez le site www.schl.ca ou suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 727 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 15 300 logements dans l'ensemble de la province.



