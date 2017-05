SC Johnson Suisse Reconnue pour la première fois au palmarès Meilleur lieu de travail 2017







Société reconnue pour ses progrès dans l'indice de confiance

RACINE, Wisconsin, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- SC Johnson, le fabricant de marques de confiance telles que Glade®, Duck®, Mr Muscle®, Pledge®, Raid® et Autan®, a annoncé aujourd'hui que SC Johnson Suisse a été reconnue au palmarès Meilleur lieu de travail 2017 par le Great Place to Work® Institute. L'organisation a remporté la 6e place au palmarès. C'est la première fois que le siège européen basé à Rolle est reconnu dans la liste annuelle Meilleur lieu de travail de l'Institut.

L'équipe attribue son classement en partie à ses importants progrès dans l'évaluation annuelle de l'indice de confiance de l'Institut, qui mesure le niveau de confiance au sein d'une organisation.

« La réussite de SC Johnson repose sur des personnes talentueuses et dévouées, » a déclaré Fisk Johnson, Président et PDG de SC Johnson. « Nous félicitons l'équipe pour avoir reçu cet honneur pour la première fois et sommes impatients de recevoir de nouveau cette reconnaissance à l'avenir. »

L'équipe suisse rejoint SC Johnson Venezuela, France, Allemagne, Pologne, Grèce, Mexique, Canada, Amérique centrale et le Royaume-Uni sur la liste 2017 Meilleurs lieux de travail.

Le palmarès Meilleurs lieux de travail est la plus grande étude annuelle au monde de l'excellence sur le lieu de travail. Le classement est déterminé par les résultats d'un sondage d'opinion mené auprès des employés et des informations reçues au sujet de la culture, des programmes et des politiques des entreprises.

Aux États-Unis, la société SC Johnson a été incluse 28 fois au palmarès des 100 meilleures sociétés pour les mamans au travail du magazine Working Mother, et elle a reçu l'année dernière un score parfait de 100 % à l'indice d'égalité en entreprise de Human Rights Campaign.

En 2016 également, la société SC Johnson a rejoint le cercle des « 25 meilleurs lieux de travail internationaux au monde » du Great Place to Work® Institute, obtenant la 20e place au palmarès. C'était la cinquième année consécutive que la société était incluse dans le palmarès.

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale qui se consacre à la création de produits innovants et de qualité, en faisant preuve d'excellence professionnelle et d'un engagement à long terme en faveur de l'environnement et des communautés dans lesquelles elle est présente. Basée aux États-Unis, la société est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'entretien ménager et de produits de rangement, d'assainissement de l'air, insecticides et d'entretien pour chaussures, ainsi que de produits à usage professionnel. Elle propose des marques déjà célèbres comme GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, ainsi que des marques vendues en dehors des États-Unis comme AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. Créée il y a 131 ans, cette société génère 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, emploie environ 13 000 personnes à travers le monde et vend ses produits virtuellement dans tous les pays. www.scjohnson.com

