Données sur l'emploi pour le mois d'avril 2017 - L'emploi demeure stable







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le nombre total d'emplois au Québec est demeuré stable en avril 2017, avec une légère variation (-0,1 %). La moyenne de janvier à avril 2017 indique quant à elle une création de 91 100 emplois par rapport à la même période de l'année précédente, dont 52 000 à temps plein.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. François Blais, est revenu aujourd'hui sur les plus récentes données sur l'emploi publiées par Statistique Canada.

Citation :

« Notre gouvernement agit afin de favoriser l'intégration professionnelle d'un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois. Le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui s'est tenu en février dernier, a permis de nous doter d'une vision commune des défis liés à l'emploi. Déjà, ces échanges ont mené à l'annonce de plusieurs actions, dont un investissement additionnel de 29,5 M$ dans le Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME). Ce programme contribuera de façon significative à stimuler l'activité économique de la province. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

En avril 2017, le taux de chômage se situait à 6,6 % alors que le taux d'emploi des 15 à 64 ans demeurait stable à 74,3 %.

Il y a 71 291 postes présentement offerts sur le site Placement en ligne d'Emploi-Québec.

Lien connexe :

Bulletin sur le marché du travail au Québec (disponible en fin de journée) : http://emploiquebec.gouv.qc.ca/information-sur-le-marche-du-travail .

Source : Simon Laboissonnière Attaché de presse Cabinet du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale Tél. : 418 643-4810 Renseignements : Antoine Lavoie Direction des communications Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Tél. : 418 646-0425, poste 67229

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 11:32 et diffusé par :