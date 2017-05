Un centre sportif rénové et agrandi grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec







TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui incitent la population à adopter un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Grâce à un financement conjoint des deux gouvernements, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac bénéficiera d'une infrastructure sportive rénovée et agrandie qui améliorera la qualité de vie de ses citoyens en plus de favoriser son essor sportif et sa prospérité durable.

Le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi ainsi que le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun près de 4,8 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement du centre sportif Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales. La Ville investira également près de 4,8 millions de dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 14,3 millions de dollars.

Le projet consiste à rénover et à agrandir le centre sportif. Plus concrètement, les travaux visent à remplacer le système de réfrigération, à aménager une salle communautaire pouvant accueillir la population ainsi qu'à rénover l'aréna et le mettre aux normes (enveloppe extérieure, isolation, ajout de chambres des joueurs, rénovation des aires de services, etc.).

« Les infrastructures de loisirs aident à faire de nos collectivités des lieux où les familles peuvent s'amuser et où les communautés peuvent se réunir. Notre gouvernement est fier de réaliser des investissements tels que celui-ci à Témiscouata-sur-le-Lac qui offrent aux résidents de nouvelles possibilités de pratiquer une variété de sports tout au long de l'année, tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« En soutenant des projets de rénovation et d'agrandissement comme celui-ci, nous démontrons notre volonté de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires et d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ce projet réalisé à Témiscouata-sur-le-Lac permettra également à la population du Bas-Saint-Laurent de pratiquer régulièrement des sports et des activités physiques, ce qui l'incitera à adopter un mode de vie physiquement actif. »

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx

« La mise aux normes tant attendue de l'aréna régional Jacques-Dubé, tout comme la reconstruction du Centre sportif Phil-Latulippe, permettra à toute la population témiscouataine de bénéficier d'excellentes opportunités en matière d'organisations sportives, de loisirs et d'événements, et ce, en partenariat avec les milieux scolaire et socio-économique. À partir de maintenant, concentrons nos efforts, tous ensemble, à réaliser deux immeubles écoresponsables, innovants, économiques et efficaces sur le plan énergétique, qui privilégieront, évidemment, l'essence du bois. Ne reconstruisons pas le passé, mais bâtissons plutôt notre avenir. »

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, M. Gilles Garon

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2017 du gouvernement du Canada propose 21,9 milliards de dollars pour appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

