Stratégie québécoise des sciences de la vie : permettre aux citoyens d'avoir accès aux innovations







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les mesures annoncées dans la Stratégie québécoise des sciences de la vie. Elle souligne l'importance d'appuyer ce secteur phare pour l'économie de la métropole, qui génère 56 000 emplois et contribue à hauteur de 5,6 milliards de dollars au PIB du Québec.

Intégration des innovations au sein du système de santé

« Montréal a bénéficié depuis des décennies de la force de son secteur des sciences de la vie. Le dynamisme des entreprises établies dans la métropole, la qualité reconnue de nos laboratoires et l'excellence des équipes de recherche ont contribué à hisser la métropole parmi les 15 pôles les plus performants en Amérique du Nord dans ce domaine. On avait cependant assisté au fil des ans à une certaine érosion de l'appui général pour ce secteur. Il était important de lancer un signal fort et c'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Nous l'en félicitons », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La communauté d'affaires est bien au fait de l'importance stratégique des sciences de la vie dans notre écosystème économique. C'est pour cette raison que la Chambre s'est investie tout particulièrement en faveur du renforcement du secteur des sciences de la vie au cours des 18 derniers mois. L'une des principales recommandations formulées à l'occasion de son Forum stratégique visait spécifiquement à accélérer la commercialisation et l'intégration des innovations au sein de notre système de santé. La Stratégie québécoise des sciences de la vie fait directement écho à cette recommandation. Les Québécois pourront dorénavant espérer bénéficier beaucoup plus rapidement des innovations médicales et des avancées technologiques issues de nos entreprises », a ajouté Michel Leblanc.

« La volonté de la Stratégie de créer un « avantage Québec » est une très bonne nouvelle. Le secteur des SVTS est très compétitif à l'échelle mondiale. Pour demeurer concurrentiel et attirer des investissements étrangers, le Québec doit offrir aux entreprises un accès rapide à son marché. Dans ce sens, la mise sur pied d'un groupe de travail réunissant les principaux acteurs de l'industrie est bienvenue. Devant l'urgence d'agir, il faut s'assurer que des actions concrètes seront mises en oeuvre rapidement », a mentionné M. Leblanc.

Des objectifs ambitieux qui misent sur les forces de Montréal

« La Chambre salue l'objectif de la Stratégie de faire du Québec un des cinq meilleurs pôles en SVTS en Amérique du Nord. Il s'agit d'un objectif ambitieux, mais réalisable puisqu'il mise sur des forces stratégiques de Montréal, soit son expertise en médecine de précision, en intelligence artificielle et en analyse des mégadonnées. Pour que Montréal puisse jouer pleinement son rôle de locomotive, il sera important que la Stratégie des sciences de la vie soit arrimée avec celles sur l'entrepreneuriat et le numérique, qui devraient être dévoilées sous peu », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

