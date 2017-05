L'Agence de la santé publique du Canada investit dans des projets relatifs à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale







Cinq nouvelles initiatives visent à améliorer la prévention, le dépistage et la surveillance

OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - Une femme enceinte qui consomme de l'alcool pendant la grossesse risque de donner naissance à un bébé atteint de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF), qui inclut toute une gamme de problèmes physiques, mentaux et comportementaux qui durent toute la vie. Aucune quantité d'alcool n'est sans risque pendant la grossesse.

L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un financement de 3,6 millions de dollars qui sera accordé à cinq projets visant à prévenir et à détecter la consommation d'alcool pendant la grossesse. Les responsables des projets collaboreront avec les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux, les fournisseurs de services sociaux et les chercheurs afin que les fournisseurs de soins de première ligne aient accès aux outils, renseignements et pratiques exemplaires nécessaires pour offrir des tests de dépistage, des conseils et des traitements aux femmes susceptibles de consommer de l'alcool pendant la grossesse.

Le financement permettra aussi d'améliorer la surveillance de l'ETCAF au Canada afin de mieux cibler les personnes ou les groupes qui ont le plus grand besoin d'aide, de contribuer à la direction des services de prévention et de diagnostic à l'avenir et d'améliorer les soins offerts aux personnes qui vivent avec l'ETCAF.

Il n'y a pas de solution universelle pour prévenir l'ETCAF. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit dans la sensibilisation, la prévention et le dépistage et s'associe avec des spécialistes de renommée internationale pour réduire le nombre de personnes atteintes de l'ETCAF.

Faits en bref

L'ETCAF est la principale cause connue de troubles du développement évitables au Canada .

. Bien que le trouble soit présent dès la naissance, les gens ne reçoivent souvent un diagnostic d'ETCAF que plus tard dans la vie, lorsque des symptômes liés à des difficultés d'apprentissage et à des problèmes sociaux se manifestent.

Plusieurs problèmes - perte auditive, déficience visuelle, trouble de conduite, etc. - surviennent plus fréquemment chez les personnes qui vivent avec l'ETCAF que dans la population en général.

La prévalence exacte de l'ETCAF au Canada est inconnue, mais l'Agence de la santé publique du Canada estime qu'un Canadien sur 100 est touché.

Citations

« La consommation d'alcool pendant la grossesse peut avoir des conséquences dévastatrices. Le financement annoncé aujourd'hui est une étape importante pour favoriser une conversation nationale sur l'ETCAF et les interventions d'un éventail de professionnels de la santé dans toutes sortes de milieux. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre de la Santé

« L'alcool n'est pas inoffensif. C'est une substance psychotrope qui présente des risques pour la santé, surtout lorsqu'il est consommé pendant la grossesse. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique par intérim

