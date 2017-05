Élection partielle du 29 mai 2017 dans Gouin - Si vous ne pouvez vous déplacer, le vote peut venir à vous!







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Vous êtes électeur ou électrice dans la circonscription de Gouin et vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons de santé? Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) vous rappelle que vous pouvez voter à votre domicile ou dans une installation de soins où vous logez, par exemple. Vous devez toutefois en faire la demande à la directrice du scrutin de la circonscription par téléphone ou par écrit au plus tard le 15 mai prochain.

Le jour et l'heure du vote à l'endroit où vous logez vous seront communiqués par la directrice du scrutin.

Rappelons que pour pouvoir voter, une personne doit être inscrite sur la liste électorale et :

avoir 18 ans ou plus;

avoir la citoyenneté canadienne;

avoir son domicile au Québec depuis six mois;

ne pas être sous curatelle;

ne pas être privée de ses droits électoraux.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale par écrit. Un formulaire à remplir est offert sur demande et sur le site electionsquebec.qc.ca/partielle.

Le vote à domicile, aussi pour un proche aidant

Si un proche aidant est domicilié à la même adresse que vous, il pourra également exercer son droit de vote à domicile. Cette personne doit elle aussi en faire la demande à la directrice du scrutin au plus tard le 15 mai.

Les établissements concernés

Sur demande, un vote peut avoir lieu dans un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation ou une résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Par ailleurs, des bureaux de vote sont mis en place dans plusieurs établissements pour aînés de 50 personnes et plus. Si vous résidez dans l'un de ces établissements et que vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au bureau de vote installé dans l'aire commune, vous pouvez voter à votre appartement ou à votre chambre à condition d'en faire la demande à la directrice du scrutin au plus tard le 15 mai.

Les coordonnées de la directrice du scrutin de la circonscription de Gouin

Madame Marie Vallée

5800, rue Saint-Denis

Bureau 1206

Montréal (Québec) H2S 3L5

Téléphone : 514 232-3893

Télécopieur : 514 270-8155

Le bureau de la directrice du scrutin est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h ainsi que les samedis et dimanches de 9 h à 17 h.

Pour voter, vous devez être sur la liste électorale

Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale, visitez le site electionsquebec.qc.ca/partielle. Vous y trouverez également plusieurs renseignements, dont la liste des candidats et un formulaire pour faire une demande d'inscription ou de changement à la liste électorale par écrit.

Vous pouvez également communiquer avec le Centre de renseignements du DGEQ au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) selon l'horaire suivant :

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h;

Le samedi 20 mai, de 12 h à 17 h;

Le dimanche 21 mai et le lundi 22 mai, de 8 h 30 à 20 h 30;

Le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai, de 12 h à 17 h;

Le lundi 29 mai, de 8 h 30 à 20 h 30.

Exercer son droit de vote pour faire vivre la démocratie

La présente élection partielle est une occasion de faire vivre la démocratie en exerçant votre droit de vote. Plus de 44?000 électeurs sont ainsi conviés à voter à l'élection partielle qui se tiendra le 29 mai prochain.

