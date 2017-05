Forum sur le développement économique de l'UMQ - Le président convie ses membres à définir un Plan économique pour les régions







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses Assises 2017, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a tenu aujourd'hui, à Montréal, un Forum sur le développement économique. À cette occasion, les élues et élus municipaux ont discuté des enjeux prioritaires et jeté les bases d'un futur Plan économique pour les régions.

Soulignons que le forum, animé par l'entrepreneure, animatrice et productrice Anne Marcotte, a réuni sur une même tribune plusieurs leaders économiques, dont Monique F. Leroux, Raymond Bachand, Pierre-Marc Johnson et Éric Forest. L'événement a également permis d'aborder les occasions à saisir par rapport à différents enjeux régionaux - villes intelligentes, forêt, transport aérien et transport maritime - en compagnie des mairesses Vicki-May Hamm (Magog) et Manon Cyr (Chibougamau), et des maires Daniel Côté (Gaspé) et Jérôme Landry (Matane).

« Il se dégage de ce forum un consensus fort à l'effet que les municipalités jouent un rôle fondamental en matière de développement économique, mais que nous pouvons faire encore plus. C'est pourquoi je convie le monde municipal à l'élaboration d'un véritable plan économique pour les régions. Ce plan définira le rôle que nous pouvons jouer comme gouvernements de proximité, identifiera les outils dont nous avons besoins et les priorités économiques qui sont les nôtres. Ensemble, nous pouvons prendre le leadership de cette démarche. Comme le disait Madame Leroux, nous sommes la plus grande équipe de développement économique du Québec », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

Ce forum constitue le point de convergence de plusieurs initiatives déployées par l'UMQ au cours des derniers mois pour faire reconnaître le rôle incontournable des municipalités sur le développement économique local et régional. Parmi les principales initiatives déployées, soulignons entre autres une mission économique dans l'État de New York, un Sommet sur les gouvernements locaux, une tournée régionale auprès des élues, élus et gens d'affaires et une Conférence municipale sur l'avenir du transport aérien en région.

Notons que le président de l'UMQ poursuivra la discussion sur les thématiques abordées aujourd'hui le 12 mai prochain à l'occasion de l'événement « Entreprises et municipalités : partenaires de la prospérité », organisé conjointement avec le Conseil du patronat du Québec.

Rapport du Laboratoire d'idées sur le développement économique

L'UMQ a par ailleurs profité du forum pour rendre public le rapport du Laboratoire d'idées sur le développement économique, créé l'an dernier à l'initiative du président de l'UMQ. Le document formule cinq propositions :

Développer une stratégie de développement économique progressive et cumulative;

Se donner un outil collectif pour appuyer les efforts locaux;

Faire du soutien au développement économique un axe fondamental de l'action municipale partout au Québec;

Sensibiliser les gouvernements au potentiel de redéploiement d'emplois en régions par l'utilisation des nouvelles technologies;

Assurer l'engagement municipal dans les secteurs d'activité qui requièrent un partenariat soutenu avec le milieu.

Le rapport du Laboratoire d'idées sur le développement économique est disponible sur le site Web de l'UMQ.

