McKay Brothers renforce ses services de bande passante en Europe







Déploiement d'un service de bande passante bidirectionnelle entre Basildon et Madrid en <18,01 ms, la plus faible latence connue

GENÈVE, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) a annoncé une expansion de ses services de bande passante privée à faible latence entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Ces services sont à la pointe du marché. McKay propose maintenant un service de bande passante bidirectionnelle privée entre Basildon et Madrid en moins de 18,01 millisecondes aller-retour, la plus faible latence connue.

« Madrid est un important marché financier en Europe », explique François Tyc, le directeur général de MBI. « Les courtiers souhaitent accéder à la plus faible latence connue entre Madrid et les principales places boursières du Royaume-Uni ».

À Madrid, McKay offre maintenant trois services distincts de bande passante privée.

Un service bidirectionnel avec Basildon

Le service de réception depuis Slough-LD4, Basildon et Francfort

Le service bidirectionnel sur fibre optique avec les cinq POP britanniques de MBI

Le service Quincy Extreme Data (QED) de MBI distribue également à Madrid des données de marché sélectionnées aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Francfort couvrant les contrats à terme sur les indices boursiers, les taux d'intérêt, l'énergie et les métaux.

À propos de McKay Brothers International, SA

McKay Brothers International, SA est un fournisseur confirmé de bande passante sans fil privée et le principal distributeur de données de marché par micro-ondes à latence extrêmement faible. Le service de données Quincy Extreme Data est un flux intégré et normalisé de données de marché sélectionnées issues de multiples places d'échange internationales et est offert dans des centres de colocation de transactions à travers le monde.

