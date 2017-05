Escroquerie de Stride Lending Group







TORONTO, le 5 mai 2017 /CNW/ - La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) avise les consommateurs qu'une organisation connue sous le nom de Stride Lending Group n'est pas autorisée à exercer des activités de courtage hypothécaire.

Stride Lending Group offre des services de courtage hypothécaire et d'autres services par le biais de son site Web http://stridelendinggroup.com/ et utilise l'adresse électronique info@stridelendinggroup.com. Les services de police de Chatham ont émis un avis d'alerte à la fraude concernant Stride Lending Group (http://ckpolice.com/news-release-scam-alert/), et ont confirmé que cette entreprise n'existe pas au 75, rue Thames, Chatham (Ontario).

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence s'ils sont contactés par une personne qui prétend représenter Stride Lending Group ou utilise ces coordonnées. Les consommateurs ne doivent pas présenter de demande de prêt hypothécaire ou tout autre prêt auprès de Stride Lending Group, mais sont plutôt invités à communiquer avec le Centre antifraude du Canada.

Il importe de souligner que les consommateurs qui contractent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire d'individus ou de compagnies qui ne détiennent pas de permis de la CSFO ne sont pas protégés en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques ni par ses règlements qui régissent les agents ou courtiers d'hypothèques et les maisons de courtage d'hypothèques.

Les consommateurs peuvent vérifier si un agent ou un courtier d'hypothèques ou une maison de courtage d'hypothèques est titulaire d'un permis en consultant le site Web de la CSFO.

Que faire si vous croyez être victime d'une arnaque ou d'une fraude

