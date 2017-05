Statistiques du Groupe TMX relatives au financement par actions en avril 2017







Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 5 mai 2017 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois d'avril 2017.

En avril 2017, la Bourse de Toronto a accueilli 18 nouveaux émetteurs, comparativement à 5 le mois précédent et à 15 en avril 2016. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 16 fonds négociés en bourse, une société du secteur de l'énergie et une société pétrolière et gazière. Le total du financement réuni en avril 2017 est en hausse de 65 % par rapport au mois précédent et en baisse de 37 % par rapport à avril 2016. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2017 s'est établi à 47, comparativement à 56 le mois précédent et à 56 en avril 2016.

La Bourse de croissance TSX a accueilli 3 nouveaux émetteurs en avril 2017, comparativement à 10 le mois précédent et à 7 en avril 2016. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte une société minière, une société du secteur des industries diversifiées et une société de capital de démarrage. Le total du financement réuni en avril 2017 est en baisse de 37 % par rapport au mois précédent et en hausse de 137 % par rapport à avril 2016. Le nombre de financements s'est établi à 146 en avril 2017, comparativement à 181 le mois précédent et à 150 en avril 2016.

Bourse de Toronto















Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Émetteurs inscrits 1 500 1 489 1 493 Nouveaux émetteurs inscrits 18 5 15 PAPE 17 2 13 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 0 3 1 Émissions inscrites 2 195 2 207 2 211 Financement réuni dans le cadre de PAPE 301 000 014 $ 407 632 890 $ 156 492 057 $ Placements secondaires 4 133 664 529 $ 1 699 722 454 $ 2 484 584 565 $ Financements supplémentaires 1 093 397 964 $ 1 239 333 277 $ 6 142 050 182 $ Total du financement réuni 5 528 062 507 $ 3 346 688 621 $ 8 783 126 804 $ Nombre total de financements 47 56 56 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 860 729 428 140 $ 2 841 864 192 504 $ 2 461 453 957 832 $

Cumul depuis le début de l'exercice







2017 2016 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 52 44 +18,2 PAPE 44 35 +25,7 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 6 5 +20,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 001 370 824 $ 391 454 357 $ +155,8 Placements secondaires 9 238 522 074 $ 9 750 350 836 $ -5,2 Financements supplémentaires 6 674 268 784 $ 11 110 958 975 $ -39,9 Total du financement réuni 16 914 161 682 $ 21 252 764 168 $ -20,4 Nombre total de financements 210 179 +17,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 860 729 428 140 $ 2 461 453 957 832 $ +16,2

Bourse de croissance TSX **















Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Émetteurs inscrits 2 015 2 019 2 136 Nouveaux émetteurs inscrits 3 10 7 PAPE 1 7 6 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 0 3 1 Émissions inscrites 2 074 2 080 2 194 Financement réuni dans le cadre de PAPE 400 000 $ 5 093 151 $ 2 123 860 $ Placements secondaires (1) 282 092 640 $ 416 336 849 $ 17 838 522 $ Financements supplémentaires 417 879 475 $ 683 947 710 $ 275 615 187 $ Total du financement réuni 700 372 115 $ 1 105 377 710 $ 295 577 569 $ Nombre total de financements 146 181 150 Capitalisation boursière des émissions inscrites 43 289 546 600 $ 42 577 733 195 $ 29 425 147 409 $

Cumul depuis le début de l'exercice







2017 2016 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 19 17 +11,8 PAPE 11 11 s.o. Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 6 5 +20,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 37 943 151 $ 8 139 460 $ +366,2 Placements secondaires (1) 840 523 095 $ 153 762 689 $ +446,6 Financements supplémentaires 1 755 067 865 $ 637 691 407 $ +175,2 Total du financement réuni 2 633 534 111 $ 799 593 556 $ +229,4 Nombre total de financements 605 415 +45,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 43 289 546 600 $ 29 425 147 409 $ +47,1





** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en avril 2017 :

Bourse de Toronto





Nom de l'émetteur Symbole FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL FINB BMO banques mondiales couvert en dollars canadiens BANK FINB BMO assurance mondiale couvert en dollars canadiens INSR FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG FNB Desjardins Canada multifacteurs à volatilité contrôlée DFC FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU FNB Desjardins États-Unis multifacteurs à volatilité contrôlée DFU FNB Horizons Marijuana médicale sciences de la vie HMMJ International Petroleum Corporation IPCO FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie MULC FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie MCLC FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie MUMC FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie MINT Source Energy Services Ltd. SHLE

Bourse de croissance TSX





Nom de l'émetteur Symbole Buffalo Capital Inc. BUFF.P Dynasty Mining & Metals Inc. DMM Organic Garage Ltd. OG

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

