Réunion annuelle de l'Administration portuaire de Montréal (APM) - L'APM poursuit sa croissance et réalise d'importants projets

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la réunion annuelle de l'Administration portuaire de Montréal (APM), Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'APM a présenté le bilan des résultats et des activités de l'année 2016. Sous le thème « Élargir nos horizons », le rapport annuel 2016 démontre que l'APM a su se démarquer sur plusieurs fronts tant sur le plan de ses résultats que de la réalisation de grands projets, d'une visibilité accrue sur la scène internationale et de nombreuses actions concrètes en matière de développement durable.

Le rapport annuel 2016 de l'APM, entièrement numérique, peut être consulté à l'adresse suivante : http://portmontrealra2016.com/

Le Port de Montréal poursuit sa croissance

Madame Vachon a résumé l'année 2016 en ces mots : « L'innovation, les grands projets et la poursuite de la diversification de nos marchés comptent parmi les éléments clés qui nous permettent de maintenir notre rôle comme plaque tournante du commerce mondial efficace. Notre bilan 2016 est éloquent à tous ces égards »

Encore cette année, le Port de Montréal a reçu un volume record de marchandises avec 35,4 millions de tonnes correspondant à une hausse de 10,4 % par rapport à l'an passé, et ce, malgré la faible croissance économique. Plus particulièrement, le marché des conteneurs est demeuré stable, soit 13,1 millions de tonnes de marchandises conteneurisées qui ont été manutentionnées au port de Montréal. D'ailleurs, il célèbre le 50e anniversaire de l'arrivée des premiers conteneurs à ses installations. Rappelons qu'il est le port à conteneurs le plus important de l'est du Canada et le seul sur le Saint-Laurent.

Quant au vrac liquide, il a connu une hausse considérable de 37,4 % comparativement à 2015 pour 13,7 millions de tonnes manutentionnées. Un volume de 8,4 millions de tonnes de vrac solide comme le grain, le sucre et le minerai de fer ont transité par le port de Montréal représentant une légère baisse de 3,7 % par rapport à 2015.

En ce qui a trait aux croisières, le Port de Montréal a accueilli dans sa gare alternative au cours de la dernière année près de 86 000 passagers et membres d'équipage constituant une légère diminution comparativement à 2015, principalement occasionnée par l'arrêt de service d'une ligne de croisière. Pour 2017, le Port de Montréal recevra dans son nouveau terminal de croisière près de 110 000 passagers et membres d'équipage, une saison record.

À propos des résultats financiers, les revenus d'exploitation ont atteint 106,7 millions de dollars avec une augmentation de 4 % alors que les dépenses n'ont augmenté que de 0,9 % par rapport à l'an passé pour se limiter à 84,1 millions. Ainsi, en tenant compte des produits financiers, nous avons réalisé un bénéfice net de 23,5 millions de dollars, lequel sera réinvesti dans les infrastructures et projets portuaires.

Une année 2016 riche en projets

Le 18 novembre 2016, le Port de Montréal et ses partenaires ont inauguré le nouveau terminal international à conteneurs Viau qui permettra de porter à terme la capacité totale de manutention du Port à 2,1 millions de conteneurs EVP à Montréal. Le gouvernement du Canada, Termont Montréal et l'APM ont investi pour améliorer ces infrastructures portuaires.

Les travaux de réhabilitation de la jetée Alexandra et du terminal de croisière se sont poursuivis au cours de 2016. L'APM sera au rendez-vous des festivités du 375e anniversaire de Montréal puisque le terminal sera opérationnel pour y accueillir des navires de croisière en 2017. Les travaux se poursuivront au cours de l'été afin d'aménager l'espace public. Le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'APM ont contribué financièrement à ce projet.

D'autres projets importants ont été réalisés au cours de l'année : l'aménagement de l'entrée des camions de la rue Boucherville, la poursuite de l'implantation du système de navigation électronique et le lancement d'une application Web pour les camionneurs afin d'améliorer la fluidité et la mobilité sur le territoire portuaire.

Soucieuse de maintenir des relations harmonieuses avec ses voisins, l'APM continue de s'investir notamment auprès de la communauté par sa politique d'investissement communautaire et par l'organisation de l'événement Port en Ville.

Au cours de cette assemblée, la nouvelle présidente du conseil d'administration, Madame Marie-Claude Boisvert, a été présentée. Elle succèdera à Madame Anik Trudel, qui quittera le 17 juin prochain, après neuf ans à titre de membre du conseil d'administration, le maximum permis par la Loi maritime du Canada. Madame Vachon a remercié Madame Trudel pour sa contribution et son dévouement au sein du conseil d'administration de l'APM.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est un important centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. C'est un port de conteneurs de premier plan desservi par les plus grandes lignes maritimes de transport de conteneurs au monde.

Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais. Il est relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens, ainsi qu'à un réseau autoroutier. Le Port exploite une gare maritime qui accueille les croisiéristes. Tous les autres terminaux sont gérés par des compagnies privées d'arrimage. L'activité portuaire soutient 16 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,1 milliards de dollars par année.

