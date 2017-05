Le Plateau-Mont-Royal souhaite un meilleur encadrement de l'hébergement touristique temporaire







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a tenu ce matin un point de presse en compagnie du député de Mercier, Amir Khadir, afin de demander la collaboration du ministère du Tourisme, de la Ville de Montréal et des entreprises d'hébergement touristique temporaire pour établir un meilleur encadrement à ces pratiques commerciales et diminuer les importantes nuisances qui en découlent.

« Nous souhaitons permettre l'hébergement touristique temporaire sur une courte période de temps, pour des résidents qui partent en vacances, par exemple, mais nous devons rapidement nous entendre sur des solutions légales et des moyens d'inspection plus robustes, afin de freiner la multiplication des complexes hôteliers illégaux à vocation commerciale intensive. Dans plusieurs zones résidentielles du Plateau-Mont-Royal, ce phénomène conduit à l'effritement du parc locatif et cause de nombreuses nuisances de bruit et d'insalubrité. La Ville de Montréal, les autres arrondissements concernés, le ministère du Tourisme et les entreprises qui détiennent ces plateformes numériques doivent s'asseoir ensemble et établir un plan de match afin de faire respecter l'esprit non commercial de faible intensité dont ces dernières se réclament », a déclaré M. Ferrandez.

En effet, on dénombre entre 3000 et 5000 unités d'hébergement touristique temporaire disponibles sur Le Plateau-Mont-Royal, et ce, uniquement sur le site le plus populaire.

Le Plateau-Mont-Royal a intenté des procédures judiciaires en 2016 contre certains exploitants du quartier qui louaient illégalement un haut volume d'unités d'hébergement touristique temporaire dans des zones résidentielles. Ces hôtels illégaux, ciblés par l'arrondissement, ont cessé leurs activités.

« Nous sommes conscients que la réduction des nuisances occasionnées par ces pratiques ne sera possible qu'avec la collaboration des entreprises qui détiennent ces plateformes numériques et, en parallèle, par un meilleur encadrement législatif. C'est pourquoi nous comptons sur le gouvernement provincial pour établir des règles claires pour tous qui régleront les problématiques vécues localement. Des solutions simples et innovantes existent ailleurs, il faudra s'en inspirer », a conclu le maire d'arrondissement.

