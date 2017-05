Le personnel soignant canadien se prend en main







La Journée ARRÊT ! Nettoyez-vous les mains sensibilise à l'importance de l'hygiène des mains

OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - L'une des meilleures mesures que puisse prendre un prestataire de soins de santé pour ses patients est de les soigner avec des mains impeccables.

Chaque année, 220 000 patients canadiens (environ un sur neuf) contracte une infection nosocomiale au cours d'un séjour à l'hôpital, et parmi eux, environ 8 000 en meurent. D'autre part, on estime le coût des traitements de ces infections à plus de 100 millions $ par année.

L'hygiène optimale des mains est l'une des meilleures façons de réduire les infections nosocomiales. En accomplissant de simples tâches pour assurer l'hygiène de nos mains, telles que se nettoyer les mains au bon moment et de la bonne manière, nous pouvons sauver des vies.

La Journée ARRÊT ! Nettoyez-vous les mains, qui a lieu à chaque année le 5 mai, suscite la participation de milliers de fournisseurs de soins de santé dans des centaines de milieux de soins à travers le Canada. Cette journée est dirigée par l'Institut canadien pour la sécurité des patients, conjointement avec la campagne Le geste qui sauve de l'Organisation mondiale de la Santé, et en partenariat avec Agrément Canada, Prévention et contrôle des infections Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, Santé publique Ontario et Patients pour la sécurité des patients du Canada.

Le message sur l'importance d'une bonne hygiène des mains a également été défendu par le plus haut niveau gouvernemental, lors de la visite de la ministre fédérale de la Santé Jane Philpott au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, afin de célébrer la Journée ARRÊT ! Nettoyez-vous les mains.

« Je suis heureuse d'être ici au CHEO pour attirer l'attention sur l'importance de l'hygiène des mains et la sécurité des patients », a souligné la ministre Philpott. « Le fait d'être ici aujourd'hui me rappelle l'engagement que nous avons en tant que personnel soignant envers nos patients. Se nettoyer les mains au bon moment et de la bonne manière est l'une des façons les plus simples et les plus efficaces de réduire et de prévenir les infections dans le milieu de la santé. »

Le thème de la journée est « Posez-vous la question . . . », une occasion pour chacun de relever le défi de changer ses pratiques d'hygiène des mains en se posant cette simple question.

« S'améliorer n'est pas aussi dur qu'on le croit. De petits changements progressifs peuvent mener à de grandes choses. Non seulement vous pouvez ainsi améliorer vos propres pratiques, mais vous donnez un exemple facile à suivre à tous ceux et celles qui vous entourent », ajoute Chris Power, présidente-directrice générale de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. « Nous sommes aussi ravis que la ministre Philpott se joigne à nous cette année pour célébrer la Journée ARRÊT ! Nettoyez-vous les mains. »

« Au CHEO-CTEO, nous savons que l'outil le plus efficace pour prévenir les infections est déjà entre vos mains », nous dit Alex Munter, président-directeur général du CHEO-CTEO. « Nous cherchons constamment de nouvelles façons originales de préserver la sécurité de nos patients et de notre personnel en améliorant nos pratiques d'hygiène des mains. Nous savons qu'il est toujours possible de faire mieux et notre culture axée sur l'amélioration continue n'exige rien de moins. »

En vue d'intervenir directement auprès du personnel soignant, de même qu'auprès des patients et de leur famille, l'Institut canadien pour la sécurité des patients a organisé une série d'activités autour de la Journée ARRÊT ! Nettoyez-vous les mains, dont un jeu-questionnaire en ligne pour vérifier à quel point vos mains sont propres, un concours de vidéos où les établissements de tout le pays soumettent leurs propres vidéos sur l'hygiène des mains, ainsi qu'un webinaire qui fournit aux prestataires des outils et des techniques pour améliorer leurs pratiques d'hygiène des mains au sein de leur organisation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.hygienedesmains.ca.

L'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) est un organisme à but non lucratif qui vise à sensibiliser et à favoriser la mise en oeuvre d'idées et de meilleures pratiques dans le but de réussir à transformer et à améliorer la sécurité des patients. Financé par Santé Canada, l'ICSP est inspiré par la volonté de combler l'écart entre les soins de santé que nous avons et ceux que nous méritons. www.patientsafetyinstitute.ca/fr

