Le renouvellement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie viendra relancer les ambitions du Québec pour ce secteur en Amérique du Nord, estime le CPQ

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue le dévoilement d'une nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie, pour l'horizon 2017-2022, qui viendra renforcer la position d'excellence du Québec dans un secteur soumis à de grandes transformations.

« Les industries du médicament et des technologies médicales font partie de ces créneaux à fort potentiel de rayonnement international qui font la marque d'un Québec innovant et entreprenant », estime Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. « Avec une enveloppe additionnelle de 150 M$, cette nouvelle stratégie viendra consolider notre position parmi les chefs de file en Amérique du Nord ».

Dotée d'une enveloppe de 205 M$, cette stratégie, qui anticipe des retombées de près de 4 G$ d'investissements privés d'ici 2022, visera à stimuler les investissements en recherche et en innovation, en plus d'appuyer des mesures à vocation entrepreneuriale, manufacturière et des programmes destinés à l'exportation.

Aux yeux du CPQ, l'élaboration de cette stratégie a pu bénéficier de l'expertise des parties prenantes réunies au sein du Groupe de travail sur les sciences de la vie, pour permettre de couvrir l'ensemble des éléments critiques de la chaîne de valeur de ce secteur. Ce faisant, le CPQ apprécie tout particulièrement que la mise en oeuvre de la stratégie fasse l'objet d'un suivi impliquant les représentants de l'industrie, sur une base annuelle.

Développer une culture de l'innovation au sein du réseau de la santé

Le CPQ voit particulièrement d'un bon oeil la création d'un Bureau de l'innovation de la santé et des services sociaux, et souhaite que ce dernier puisse contribuer à l'avènement d'une culture de l'innovation forte au sein du réseau, au bénéfice du patient. Il faut garder en perspective que ce marché totalise environ 3 G$ de contrats publics en moyenne par an.

Outre les gains de performance susceptibles d'être réalisés par le réseau, avec le concours du savoir-faire des entreprises, le marché public de la santé représente également des occasions de rayonnement importantes pour l'industrie du médicament et des technologies médicales.

Il ne faut pas non plus négliger que la mise en place de conditions favorisant un accès rapide au marché, notamment en réduisant les délais d'approbation et de remboursement des médicaments par exemple, est un facteur majeur d'attraction d'investissements.

