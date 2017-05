Train de Matapédia à Gaspé : le gouvernement à l'écoute de la Gaspésie







NEW CARLISLE, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec réhabilitera l'ensemble du réseau ferroviaire de Matapédia à Gaspé. Un montant de 100 millions de dollars a été réservé afin de réaliser ce projet. De plus, un bureau de suivi de la réalisation avec la communauté sera mis en place. Sa coordination sera assurée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports en collaboration avec des représentants de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, des élus ainsi que des acteurs socioéconomiques du milieu.

Le projet se réalisera en plusieurs phases :

Élaboration immédiate d'un dossier d'affaires du projet de réhabilitation de la voie ferrée entre Matapédia et Caplan en vue de commencer les travaux au cours des prochains mois. Réalisation rapide et prioritaire d'un dossier d'opportunités pour le tronçon entre Caplan et Port-Daniel - Gascons . Mise à l'étude pour le tronçon entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé. Réalisation des travaux de voie et d'entretien nécessaires pour des raisons de sécurité.

« Notre gouvernement a pris aujourd'hui un engagement ferme de réhabiliter le train de Matapédia à Gaspé, un projet important pour toute la région et demandé par les acteurs socioéconomiques de la Gaspésie. Il permettra de faciliter le déplacement de marchandises sur le territoire, contribuant ainsi à dynamiser et développer la région. L'économie mondiale est en profond changement et notre gouvernement accompagnera nos entrepreneurs afin qu'ils puissent en profiter et relever les nouveaux défis auxquels ils doivent faire face. Ensemble, nous allons continuer d'amener le Québec en changement. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour l'ensemble de la région, et je souhaite souligner la collaboration de l'ensemble des intervenants qui ont contribué à la réalisation de ce projet. La réhabilitation du train permettra à la fois de répondre aux besoins des entreprises de la région en plus d'offrir la prévisibilité souhaitée par les élus locaux. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Dans une perspective de développement durable et pour favoriser les retombées économiques régionales importantes pour l'Est du Québec, l'annonce d'aujourd'hui permet de poursuivre le travail amorcé il y a de nombreuses années et vient confirmer le maintien de cette infrastructure stratégique. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

