Les syndiqués d'ArcelorMittal rejettent en bloc les offres de l'employeur







Ils donnent 72 heures à l'employeur pour entendre raison avant la grève

SEPT-ÎLES, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec une très forte majorité que les 2000 travailleurs d'ArcelorMittal à Fermont et Port-Cartier ont rejeté l'offre finale de leur employeur, décidant du même coup de déclencher une grève d'ici 72 heures en l'absence de règlement. La proposition de l'employeur d'instaurer un régime de retraite à deux vitesses, désavantageux pour les nouveaux travailleurs, a été vivement décriée par les membres.

« Le mandat est clair : il n'est pas question de lâcher les jeunes. Le régime de retraite doit être maintenu pour tous. Si l'employeur s'entête, le minerai restera là où il est, aussi longtemps qu'il le faudra pour assurer des conditions de travail équitables envers tous les travailleurs, actuels et futurs. Les anciens se sont battus pour ce régime de retraite, les membres actuels sont déterminés à le transmettre aux plus jeunes », a fait valoir le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Outre le régime de retraite, les syndiqués demandent de rapatrier au sein d'ArcelorMittal des postes attribués à des sous-traitants. Le syndicat souhaite en outre s'attaquer aux différences entres les conditions des travailleurs du site minier de Fire Lake et de ceux de la mine du Mont Wright.

« Il est minuit moins une. Le noeud est simple à défaire, du moment que la volonté y est de la part de l'employeur. Ce dernier ne doit pas douter de la détermination des 2000 membres! S'il faut passer par un conflit, les membres n'hésiteront pas », fait valoir Nicolas Lapierre.

Voici les résultats des votes secrets :

SL 5778 (mine du Mont Wright) : 99,8 %

SL 7401 et 7401-FP (employés de bureau et le personnel technique de Fermont) : 100 %

SL 7401 et 7401-FP (employés de bureau et le personnel technique de Port-Cartier) : 100 %

SL 8664 (usine de bouletage de Port-Cartier) : 99 %

SL 6869 (chemin de fer, installations portuaires et manutention) : 99,3 %

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter ce communiqué sur le site Internet des Métallos :

https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/les-syndiques-darcelormittal-rejettent-en-bloc-les-offres-de-lemployeur/

Pour suivre la page Facebook des Métallos : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Metallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 11:02 et diffusé par :