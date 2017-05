Opsens annonce le départ de son chef de la direction financière







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui le départ de M. Thierry Dumas, chef de la direction financière et secrétaire corporatif. M. Dumas quittera la Société le 12 mai prochain.

M. Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens, assumera le poste de chef de la direction financière par intérim et ce jusqu'à nouvel ordre. M. Laflamme a été chef de la direction financière d'Opsens entre 2005 et 2013, avant d'être nommé président et chef de la direction.

En ce qui concerne le changement à venir, M. Laflamme a déclaré: "Thierry a contribué à créer de la valeur pour les actionnaires au cours des cinq dernières années. Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe, je le remercie de sa contribution et lui souhaite du succès dans ses projets futurs". "Malgré le départ de Thierry, j'ai entièrement confiance en l'équipe financière en place afin de supporter la croissance continue de la Société," a conclu M. Laflamme.

Opsens a pour objectif de devenir un acteur clé sur le marché de la FFR avec l'OptoWire, un fil guide à base de nitinol instrumenté d'un capteur de pression à fibre optique. L'OptoWire fournit des mesures de pression sanguine intracoronaire avec ses technologies de fil guide de pression uniques et brevetées. Insensible aux effets indésirables liés aux contacts avec le sang, sa connectivité simple et fiable fournit des mesures FFR fiables dans des conditions d'usage prolongé. L'OptoWire est également conçu pour fournir aux cardiologues un fil guide aux performances optimisées pour naviguer les artères coronaires et traverser les blocages avec facilité et de façon sécuritaire. Basé sur des sources de l'industrie, le marché de la FFR représentait un chiffre d'affaires de plus de 300 millions $US en 2014 et devrait atteindre 1 milliard $US à moyen terme.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.

