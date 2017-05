Invitation aux médias - 3e Rendez-vous bénévole en sécurité civile - Exercice d'urgence : la Mauricie et le Centre-du-Québec affectés par une catastrophe naturelle







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les personnes représentant les médias sont invitées le samedi 20 mai 2017 à assister toute la journée au 3e Rendez-vous bénévole en sécurité civile. Cet exercice d'urgence reproduira les conditions d'une catastrophe de grande étendue : micro-rafales, inondations localisées, routes impraticables, pannes électriques et de télécommunications, signaux de détresse provenant de balises aériennes, nautiques et terrestres, dizaines de victimes au sol et dans des embarcations, services d'urgence débordés ou peinant à se rendre jusqu'aux victimes, accidents, incendies et dommages aux bâtiments résidentiels et commerciaux.

Plus d'une centaine de personnes participeront au troisième exercice provincial du genre afin de démontrer les capacités opérationnelles des organismes bénévoles en sécurité civile au Québec, en soutien aux organisations publiques et aux victimes d'une catastrophe.

Il s'agit d'une occasion unique d'observer des interventions sur des sites inaccessibles en temps d'urgence réelle. Les médias pourront accompagner plusieurs des équipes sur le terrain : l'équipe canine de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS), l'équipe de sauvetage nautique de la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC), l'équipe des Premiers soins d'Ambulance Saint-Jean, l'équipe du Centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge canadienne, etc.

Michel C. Doré et Denis Bordeleau, porte-paroles du 3e Rendez-vous, tiendront un point de presse à 8 h afin d'expliquer les objectifs de l'exercice et son fonctionnement.

Veuillez aussi noter que les porte-paroles de l'événement ainsi que ceux des organismes partenaires seront disponibles toute la journée, sur demande, pour des entrevues médiatiques. De plus, pour des raisons de sécurité, nous demanderons à chaque représentante ou représentant des médias présents de s'accréditer avant le début de l'exercice. Enfin, celles et ceux qui souhaiteront de suivre les équipes de recherche et sauvetage devront porter une veste de sécurité, un casque, des lunettes protectrices et des chaussures couvrant les chevilles.

AIDE-MÉMOIRE



Objet : 3e Rendez-vous bénévole en sécurité civile Date : Samedi 20 mai 2017, de 7 h 30 à 16 h Lieu : Base de plein air Ville-Joie

11 441, rue Notre-Dame-Ouest

Trois-Rivières (Qc) G9B 6W5







Accréditation des médias Heure : De 7 h 30 à 8 h Lieu : À l'entrée du site



Point de presse Heure : 8 h Lieu : Chalet Ann McCormick

SOURCE Rendez-vous bénévole en sécurité civile

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 10:18 et diffusé par :