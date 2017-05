Site de la Pointe-aux-Alouettes - Caroline Simard annonce que le joyau charlevoisien devient propriété publique







BAIE-SAINTE-CATHERINE, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec se porte acquéreur du site de La Pointe-aux-Alouettes, situé dans la municipalité de Baie-Sainte-Catherine, dans la MRC de Charlevoix-Est, et qui appartenait au Séminaire de Chicoutimi. C'est la MRC de Charlevoix-Est qui assurera de façon intérimaire la gestion et la mise en valeur de ce site naturel et historique, à proximité du parc national du Fjord du Saguenay et du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, lors d'une conférence de presse tenue sur le site même de La Pointe-aux-Alouettes en compagnie des représentants du Séminaire de Chicoutimi et de la MRC de Charlevoix-Est.

De 23,5 ha, La Pointe-aux-Alouettes s'étend sur environ 1 km de long au confluent du fleuve Saint-Laurent et du fjord du Saguenay, et offre une vue imprenable sur le fleuve qui, à cet endroit, fait partie du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

La MRC de Charlevoix-Est prendra en charge le site pour en assurer la surveillance, puis la mise en valeur. Le site fera sous peu l'objet d'une entente de délégation au bénéfice de la MRC.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre région. La collaboration entre les instances régionales, notamment la municipalité de Baie-Sainte-Catherine et la MRC de Charlevoix-Est, le Séminaire de Chicoutimi ainsi que le Gouvernement du Québec qui se porte acquéreur de ce joyau de Charlevoix, en fera un bien public. Les acteurs locaux pourront assurer la gestion et le développement du site de la Pointe-aux-Alouettes, permettant ainsi de bonifier l'offre touristique régionale et favorisant la création d'emplois dans les communautés de la MRC de Charlevoix-Est. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« Je suis heureux de contribuer à ce que la Pointe-aux-Alouettes s'ajoute au territoire public du Québec et puisse éventuellement être accessible aux Québécois et aux visiteurs. Reconnu comme un territoire d'intérêt historique, le site possède aussi un excellent potentiel de mise en valeur de notre patrimoine naturel, paysager et faunique, dont l'observation de la faune aviaire. Cette terrasse s'avance sur 1 km dans l'estuaire du Saint-Laurent et offre un point de vue tout à fait nouveau sur cette partie du parc marin, à la confluence de l'estuaire et du fjord du Saguenay. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Le site possède un grand potentiel de mise en valeur du patrimoine historique et naturel pour le réseau des parcs nationaux du Québec et contribuera à la découverte du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent;

Ce site constitue un jalon de première importance dans l'histoire de la Nouvelle- France . En 1603, des représentants du roi de France , François Gravé Du Pont et Samuel de Champlain , ont scellé une alliance fondée sur l'amitié et l'entraide avec des représentants montagnais et de nations amérindiennes alliées. Cet événement contribua à la décision des Français de fonder, cinq ans plus tard, la ville de Québec;

. En 1603, des représentants du roi de , François Gravé Du Pont et , ont scellé une alliance fondée sur l'amitié et l'entraide avec des représentants montagnais et de nations amérindiennes alliées. Cet événement contribua à la décision des Français de fonder, cinq ans plus tard, la ville de Québec; La Pointe-aux-Alouettes est désignée site patrimonial par la municipalité et est reconnue comme lieu historique par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada . On y trouve notamment un cimetière (1865), une chapelle (1875), la maison des prêtres et celle des soeurs (1880), l'ancien presbytère ( 1905) et un kiosque commémoratif (1914).

