Médicaments novateurs Canada accueille avec enthousiasme la stratégie des sciences de la vie et la poursuite des travaux sur l'attractivité du Québec et le temps d'accès aux médicaments pour les patients du Québec







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada accueille avec enthousiasme la stratégie des sciences de la vie du Québec annoncée aujourd'hui conjointement par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette.

« Nous félicitons le gouvernement du Québec d'avoir travaillé en concertation avec l'écosystème des sciences de la vie dans l'élaboration d'une stratégie qui mise sur des facteurs d'attractivité d'investissements. Nous avons bon espoir que le dialogue entamé permettra d'ajouter d'autres actions à celles prévues pour améliorer le temps d'accès aux médicaments pour les patients québécois, » a déclaré Pamela Fralick, présidente de Médicaments novateurs Canada.

La création d'un Bureau de l'Innovation au ministère de la Santé et la volonté d'améliorer l'accès aux données en santé pour des fins de recherche, notamment dans des protocoles d'études en vie réelle, et la rapidité d'évaluation et d'accès aux médicaments sont des mesures porteuses pour l'industrie pharmaceutique. La mise en place d'un fonds de soutien aux initiatives publiques et privées en sciences de la vie, les mesures pour améliorer la compétitivité du Québec en recherche clinique et celles visant à attirer plus d'investissements privés et à promouvoir le Québec, le sont également.

« Des finances publiques équilibrées et l'engagement de Mme Anglade et du Dr Barrette en matière d'innovation en santé sont des facteurs clés qui contribueront à l'atteinte des cibles de la stratégie des sciences de la vie dont celle de positionner le Québec, d'ici 2027, parmi les cinq pôles nord-américains les plus importants. L'industrie pharmaceutique innovante offre son entière collaboration pour y arriver. Nos membres sont déterminés à faire partie de la solution pour stimuler l'innovation, créer des emplois, améliorer la santé des patients et accroître l'efficience du réseau de la santé, » a ajouté Frédéric Fasano, directeur Général de Servier Canada et président du comité Québec de Médicaments novateurs Canada.

Alors que de nombreux pôles internationaux en sciences de la vie se dynamisent, il est crucial de renforcer le facteur majeur d'attraction d'investissements qu'est celui d'un accès rapide au marché. Les orientations et les actions dans la stratégie à ce sujet sont encourageantes. Médicaments novateurs Canada souhaite la mise en place de sa recommandation visant une réduction des délais d'approbation québécois des médicaments en débutant leur évaluation plus tôt pour un remboursement dès leur homologation par Santé Canada, dans le but de créer un «Avantage Québec » à la fois pour les patients, mais aussi pour le système de santé et l'attraction d'investissements.

Médicaments novateurs Canada constate que les diverses mesures prises par le gouvernement du Québec au cours des dernières années ont permis de contrôler les dépenses en médicaments. L'industrie pharmaceutique innovante souscrit à l'objectif du gouvernement d'assurer la pérennité du système de santé et réitère son entière collaboration pour le maintien d'un dialogue constructif permettant d'atteindre cet objectif tout en s'assurant que les Québécois puissent obtenir les meilleurs traitements disponibles dans les meilleurs délais. Représentant à peine 6% du budget de la santé du Québec, la dépense en médicaments novateurs représente l'un des investissements les plus productifs du système de santé et est créatrice de valeur pour le patient et le réseau de la santé du Québec.

L'industrie pharmaceutique novatrice au Québec :

a vu récemment son modèle d'affaires transformé. Des activités de recherche favorisant des collaborations exigeant plus d'interfaces et de partenariats entre les milieux de la recherche externe, le monde du financement et celui de la santé;

a généré plus de 1,4 milliard $ en 2014 dans l'économie québécoise; et

a investi en moyenne 430 millions $ en R&D annuellement au Québec au cours de la dernière décennie, soit près de 40 pour cent des investissements effectués au Canada ;

À PROPOS DE MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

Médicaments novateurs Canada est la voix nationale de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. Nous plaidons en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments et vaccins novateurs qui améliorent la vie de tous les Canadiens. Nous appuyons l'engagement de nos membres d'être un partenaire précieux du système de santé canadien.

SOURCE Médicaments novateurs Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 10:30 et diffusé par :