Gagnants des Prix du Gouverneur général pour l'innovation







OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général est ravi d'annoncer les noms des gagnants des Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI) de 2017. Ces prix reconnaissent et célèbrent des individus, des groupes et des organismes canadiens exceptionnels dont le travail remarquable et transformateur a contribué à forger notre avenir et à améliorer notre qualité de vie.



« Les lauréats des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2017 nous démontrent que les Canadiens comptent parmi les innovateurs les plus créatifs et les plus dynamiques au monde, a déclaré Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada. Forts de leur travail soutenu, de leur ingéniosité et de leur esprit de collaboration, tous ces lauréats ont respectivement formulé des démarches uniques et innovatrices qui ont permis de résoudre des problèmes importants de notre époque. Leur succès a transformé positivement la vie de nombreux citoyens du Canada et du monde entier. »

Le gouverneur général a mené une conversation en ligne avec les lauréats sur Facebook. Vous pouvez écouter leurs discussions et en apprendre plus sur ces formidables innovateurs en ligne à Facebook/GGInnovation.

Voici la liste des gagnants et leurs citations.

David Brown

Island View (Nouveau-Brunswick)

David Brown a fondé MyCodev Group afin de remédier aux problèmes d'approvisionnement en chitosane, un ingrédient pharmaceutique précieux et essentiel à la fabrication d'une gamme étendue de médicaments et d'instruments médicaux. La technologie innovatrice de M. Brown permet d'obtenir le chitosane par fermentation fongique, un procédé qui nécessite peu d'énergie et de produits chimiques. Lancé il y a à peine quatre ans, Mycodev Group vend son chitosane à d'importantes entreprises de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux dans le monde entier.

Candidature proposée par Futurpreneur Canada

Marie-Odile Junker

Ottawa (Ontario)

Marie-Odile Junker a innové dans le domaine des langues autochtones menacées de disparition au Canada. Elle a exploré comment les technologies de l'information et de la communication pouvaient aider à la préservation de ces langues. Elle a réussi à rallier de nombreuses communautés de locuteurs en adoptant l'approche Action-Recherche Participative, qui a conduit à la création de plusieurs sites Web collaboratifs, dont l'atlas linguistique des langues algonquiennes et son dictionnaire en ligne.

Candidature proposée par la Fédération des sciences humaines

Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath (Strongest Families Institute)

Halifax (Nouvelle?Écosse)

Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath ont créé le Strongest Families Institute, un organisme sans but lucratif qui dispense des programmes fondés sur des données probantes à des enfants, des jeunes et des familles par l'entremise d'un système unique de prestation à distance. Des conseillers formés utilisent des logiciels privés pour entrer en contact avec les utilisateurs, par téléphone ou Internet, donnant ainsi plus de souplesse aux familles qui ont besoin de services. Les programmes répondent à des enjeux de santé mentale et autres questions connexes qui affectent la santé et le bien-être.

Candidature proposée par la Fondation des Prix Ernest C. Manning

Bonnie Mallard

Guelph (Ontario)

Bonnie Mallard a créé la technologie High Immune Response Technology (HIR), qui gère la santé du bétail grâce à l'identification génétique. Cette approche durable et efficace a été conçue pour offrir aux consommateurs les produits sains et sans OGM qu'ils exigent, tout en assurant la rentabilité et en répondant à la demande alimentaire mondiale.

Candidature proposée par Universités Canada

Audra Renyi

Montréal (Québec)

Audra Renyi est la cofondatrice de la fondation World Wide Hearing (WWH), qui utilise des technologies abordables, des incitatifs commerciaux et une formation rapide pour aider les personnes démunies qui ont des problèmes auditifs. Mme Renyi est aussi la fondatrice et première dirigeante d'Accès auditif mondial Inc, une entreprise sociale à but lucratif qui cherche à réduire le prix des appareils auditifs de 75 pour cent. Accès auditif mondial Inc. utilise des modèles de distribution novateurs pour procurer des appareils auditifs et des services connexes à ceux qui en ont le plus besoin.

Candidature proposée par Grands Défis Canada

Paul Santerre

Toronto (Ontario)

Paul Santerre a inventé la technologie Endexo, un composé unique de macromolécules modificatrices de surface ajouté durant le processus de fabrication d'instruments médicaux, comme des cathéters. Le revêtement spécial des instruments aide à réduire la formation de caillots chez les patients, diminuant le risque de réactions indésirables et les complications potentiellement mortelles. Utilisé dans des produits commercialisés au Canada, aux États-Unis et en Europe, Endexo contribue à améliorer l'efficacité du traitement pour des milliers de patients.

Candidature proposée par la Fondation des Prix Ernest C. Manning

Cérémonie de remise de prix - le 23 mai, à 18 h

Le gouverneur général remettra les prix aux gagnants lors d'une cérémonie qui se tiendra à Rideau Hall, à Ottawa, le 23 mai 2017 à 18 h.

Comité de sélection

Le comité de sélection des PGGI est composé de personnes distinguées qui ont été choisies en raison de leur expertise et de leur compréhension approfondie de l'écosystème de l'innovation. Les membres du comité de sélection de 2017 sont :

Sakchin Bessette, cofondateur et directeur créatif, Moment Factory

Chaviva Ho?ek, professeure, École de politiques publiques et de gouvernance, Université de Toronto

Paul Lacerte , ambassadeur national, Moosehide Campaign, C.-B.

, ambassadeur national, Moosehide Campaign, C.-B. Daniel Lamarre , président et chef de la direction, Cirque du Soleil

, président et chef de la direction, Cirque du Soleil Heather Munroe-Blum , ancienne principale, Université McGill

À propos des Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI)

Les PGGI ont été créés par le gouverneur général David Johnston afin d'instaurer une culture de l'innovation en reconnaissant le travail exceptionnel et novateur effectué dans notre pays. Les PGGI sont soutenus grâce aux efforts de partenaires fondateurs et parrains. Les lauréats sont choisis au terme d'un processus de sélection en deux étapes fondé sur le mérite. Ce processus est géré par la Fondation canadienne pour l'innovation, tandis que l'exécution de tous les aspects du programme relève du Bureau du secrétaire du gouverneur général, en étroite collaboration avec la Fondation Rideau Hall.

Une fiche d'information sur les Prix du Gouverneur général pour l'innovation est jointe au présent communiqué. Pour en savoir davantage, visitez https://innovation.gg.ca.

Des détails supplémentaires sur la cérémonie de remise des prix seront annoncés à une date ultérieure.

Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter.

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR L'INNOVATION

L'innovation est l'une des principales forces motrices de la prospérité, du niveau de vie et de la qualité de vie au Canada. Même si les Canadiens comptent parmi les innovateurs les plus accomplis au monde, nous sommes peu enclins à nous voir ainsi, et encore moins à célébrer notre contribution exceptionnelle à la société et à l'humanité dans son ensemble.

Dans le monde interconnecté et concurrentiel d'aujourd'hui, il est crucial d'accroître la productivité par la création de nouveaux produits et services, d'améliorer le rendement du secteur public et de bâtir une société inclusive et compatissante pour que le Canada demeure une nation bienveillante, efficace et prospère.

Annoncés en juin 2015 et remis pour la première fois en mai 2016, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI) ont pour but d'inspirer les Canadiens à s'ouvrir à l'innovation et à imiter les personnes novatrices et entrepreneuriales qui prennent des risques, qui trouvent de nouvelles ou de meilleures façons de créer de la valeur et qui ont une véritable incidence sur notre qualité de vie.

Comme le sens de l'innovation et l'esprit d'entreprise sont des qualités fondamentales importantes pour tous les Canadiens et peuvent avoir une incidence positive et porteuse de transformations à la fois dans le secteur public, le secteur privé ou celui des organismes sans but lucratif, les prix englobent tous les secteurs de la société canadienne et veulent :

célébrer l'excellence en innovation dans tous les secteurs de la société canadienne;





inspirer les Canadiens, surtout les jeunes Canadiens, à être des innovateurs entrepreneurs;





favoriser une culture d'innovation active qui a des retombées importantes sur nos vies.

Chaque année, jusqu'à six lauréats de prix seront identifiés dans le cadre d'un processus de sélection en deux étapes fondé sur le mérite. Ce processus de décision est géré par la Fondation canadienne pour l'innovation.

Les Prix du Gouverneur général pour l'innovation sont remis à des personnes, équipes ou organismes dont les innovations :

sont vraiment exceptionnelles;





suscitent une transformation;





ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada .

Le programme sera exécuté selon un cycle annuel et une cérémonie de remise de prix aura lieu chaque printemps. Le Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) supervise l'exécution de tous les aspects du programme en collaboration avec des partenaires fondateurs et des partenaires parrains. ?

Partenaires

Le programme des Prix du Gouverneur général pour l'innovation est un programme de récompense national et permanent soutenu par une contribution financière des secteurs public et privé et par les efforts de nombreux organismes de l'ensemble du Canada.

Partenaires fondateurs

Le BSSG supervise l'exécution de tous les aspects du programme.

La Fondation canadienne pour l'innovation gère le processus de sélection des candidatures, en prenant appui sur les connaissances et l'expertise d'individus parmi les plus accomplis dans tous les secteurs de la société.

La Société des musées de sciences et technologies du Canada appuie l'initiative à travers l'éducation et la sensibilisation du public en présentant de remarquables réussites canadiennes en innovation et en en faisant la promotion.

appuie l'initiative à travers l'éducation et la sensibilisation du public en présentant de remarquables réussites canadiennes en innovation et en en faisant la promotion. La Fondation Rideau Hall recueille et coordonne les contributions provenant du secteur philanthropique et des entreprises.

Partenaires parrains

Provenant de tous les secteurs de la société, et approuvés par le BSGG, des partenaires parrains sollicitent, réunissent et soumettent des candidatures au nom de leurs membres, clients, partenaires et associés. Les partenaires parrains sont notamment des organismes qui disposent déjà de programmes de remise de prix liés à l'innovation et d'autres qui soutiennent et favorisent l'innovation dans l'ensemble du Canada. En plus d'apporter chaque année un flux constant et durable de candidatures, les partenaires contribueront à la promotion et à la visibilité du programme dans tout le pays.

Liste des partenaires parrains (en date d'avril 2017)

Association canadienne de la technologie de l'information Fondations communautaires du Canada Association canadienne du logiciel de divertissement Fondation Pierre Elliott Trudeau Association francophone pour le savoir Forum des politiques publiques du Canada Association nationale des centres d'amitié Futurpreneur Canada Banque de développement du Canada Grands défis Canada Centre de la découverte MaRS Ingénieurs Canada Centre de l'innovation sociale Institut d'administration publique du Canada Chantier de l'économie Sociale Instituts de recherche en santé du Canada Collèges et instituts Canada Institut du Nouveau Monde Communitech Institut Périmètre de physique théorique Conference Board du Canada L'apathie, c'est plate Conseil canadien des affaires Les Prix Canada Gairdner Conseil canadien pour le commerce autochtone Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'Ernest & Young Conseil de recherches en sciences humaines Mitacs Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada Polytechnics Canada Conseil des arts du Canada Prix Inspiration Arctique Conseil national de recherches Canada Réseau canadien des médias numériques Excellence Canada Société royale du Canada Fédération des sciences humaines Startup Canada Fédération canadienne des municipalités Technologies du développement durable Canada Fondation de la famille J.W. McConnell TRICO evolution Fondation des Prix Ernest C. Manning Universités Canada

U15 - Regroupement des universités de recherche du Canada

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :