Amélioration de la sécurité et du temps de déplacement le long des rues Waverley et Taylor de Winnipeg grâce à un partenariat des gouvernements

WINNIPEG, le 5 mai 2017 /CNW/ - Les infrastructures communautaires modernes et efficaces, comme les routes et les ponts, contribuent à une qualité de vie élevée en aidant les gens à se rendre au travail, en appuyant les entreprises locales et en permettant de s'assurer que les Canadiens passent moins de temps sur la route et plus de temps avec leurs familles.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Eileen Clarke, ministre des Relations avec les Autochtones et les municipalités, étaient en compagnie du maire de Winnipeg, Brian Bowman, pour le lancement officiel du projet du passage inférieur de la rue Waverley.

Ce projet de 155 millions de dollars comportant plusieurs volets comprend notamment le remplacement du passage à niveau actuel de la rue Waverley et de l'avenue Taylor par un passage inférieur. Le projet comprend aussi la réfection et la remise en état de la rue Waverley, ainsi que l'élargissement à quatre voies de l'avenue Taylor entre la rue Waverley et la rue Lindsay. Une fois terminé, le projet améliorera la sécurité routière, la mobilité et la capacité, en plus d'améliorer les possibilités pour les piétons et les cyclistes.

Pour assurer une circulation routière efficace pendant les travaux, on construit actuellement une voie de contournement à quatre voies. De plus, plusieurs autres parties du projet seront mises en oeuvre au cours du printemps et de l'automne 2017, comme une voie ferrée de contournement, des voies de contournement pour les piétons et les cyclistes, des améliorations de l'intersection de l'avenue Grant et de la rue Waverley, et la remise en état de la rue Waverley entre les avenues Mathers et Grant.

Le projet de passage inférieur de la rue Waverley devrait être ouvert d'ici la fin de 2019, et on réalisera ensuite des travaux mineurs, comme des travaux d'aménagement paysager, jusqu'en 2020.

« Notre gouvernement travaille avec ses partenaires, la province du Manitoba et la Ville de Winnipeg, pour s'assurer que nous réalisons des investissements judicieux dans les infrastructures pour favoriser la croissance de la classe moyenne, et pour rendre nos villes plus sécuritaires et plus viables. Les investissements dans les infrastructures routières de Winnipeg sont essentiels, et le projet du passage inférieur de la rue Waverley facilitera la circulation des véhicules et favorisera la sécurité de tous. »

L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles,

au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour investir dans des infrastructures de transport stratégiques. De tels investissements permettent de créer des emplois et de promouvoir la croissance économique dans notre région, tout en favorisant le renforcement et la durabilité des collectivités où les Manitobains vivent et travaillent. Une fois terminé, le passage inférieur de la rue Waverley réduira les problèmes de congestion routière et favorisera la circulation efficace des gens et des marchandises. »

L'honorable Eileen Clarke,

ministre des Relations avec les Autochtones et les municipalités

« Aujourd'hui, la cérémonie de lancement des travaux de construction du passage inférieur de la rue Waverley signale une étape importante en vue de l'amélioration de la circulation dans cette partie de la ville. Alors que Winnipeg comptera bientôt un million de résidents, il est essentiel de mettre sur pied un réseau de transport permettant d'assurer des déplacements efficaces, et des investissements tels que celui-ci permettront à Winnipeg de s'adapter à la croissance continue à venir. »

Brian Bowman, maire de Winnipeg

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont tous deux versé une contribution pouvant atteindre 45,9 millions de dollars pour ce projet, aux termes du volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux.

et du ont tous deux versé une contribution pouvant atteindre 45,9 millions de dollars pour ce projet, aux termes du volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. La Ville de Winnipeg couvrira le reste des coûts dans le cadre de ce projet de 155 millions de dollars. Le CN versera également des fonds de 9,5 millions de dollars pour contribuer à la part municipale du projet.

couvrira le reste des coûts dans le cadre de ce projet de 155 millions de dollars. Le CN versera également des fonds de 9,5 millions de dollars pour contribuer à la part municipale du projet. Quelque 30 000 véhicules et entre 35 et 40 trains passent chaque jour par ce passage ferroviaire.

Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, pour les infrastructures vertes et sociales, pour les transports appuyant le commerce et pour les collectivités rurales et nordiques du Canada .

versera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, pour les infrastructures vertes et sociales, pour les transports appuyant le commerce et pour les collectivités rurales et nordiques du . On propose dans le Budget 2017 des fonds de plus de 10,1 milliards de dollars pour les projets appuyant le commerce et les transports partout au Canada . Ce montant comprend des fonds de 5 milliards de dollars qui seront disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

