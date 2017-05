Premiers soins en santé mentale pour la communauté des vétérans







Anciens Combattants Canada et la Commission de la santé mentale du Canada se sont associés pour offrir des cours de premiers soins en santé mentale à la communauté des vétérans

OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - Les vétérans, tout comme le reste de la population canadienne, peuvent connaître des moments de tristesse, de colère, de frustration et de faible estime de soi. Plus particulièrement, les vétérans et les familles victimes de traumatismes liés au stress opérationnel, tels que l'état de stress post-traumatique et la dépression, peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire. Anciens Combattants Canada (ACC) a donc formé un partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) afin d'investir de façon stratégique dans les outils qui peuvent aider les vétérans, leur famille et les réseaux de soutien.

C'est dans le cadre de ce partenariat entre ACC et la CSMC que le cours de premiers soins en santé mentale (PSSM), adapté précisément aux besoins des vétérans, sera offert gratuitement à la communauté des vétérans.

Fondée sur les principes des premiers soins physiques, cette formation de deux jours aide les participants à reconnaître les problèmes de santé mentale et à intervenir de façon appropriée en cas de crise liée à la santé mentale, jusqu'à ce qu'un traitement approprié soit obtenu auprès d'un professionnel ou jusqu'à ce que la crise soit résolue.

Maintenant que cette formation sera offerte à différents endroits dans l'ensemble du Canada, les vétérans auront accès à des outils fort utiles et adaptés à leur situation unique. Pour en savoir davantage ou pour obtenir des détails sur les séances de formation à venir, veuillez consulter la page suivante : Premiers soins en santé mentale.

Citations

« Nous parlons tous de la nécessité de mettre fin à la stigmatisation liée à la santé mentale. La sensibilisation est la meilleure façon de s'en assurer. Les vétérans doivent composer avec des difficultés bien particulières et ce programme a été conçu pour former les familles et les aidants quant à la façon de les aider. Je suis fier du fait que mon ministère collabore avec la Commission de la santé mentale du Canada dans le but d'aider les personnes aux prises avec une maladie mentale. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes en mesure d'outiller la communauté des vétérans grâce à une formation et à des outils qui peuvent sauver des vies. L'intérêt pour le cours dépasse la demande. Les participants nous disent qu'ils peuvent parler de leur propre expérience dans un environnement sûr et favorable. Les vétérans et leur famille sont reconnaissants de pouvoir maintenant compter sur des ressources et des outils concrets pour gérer leur santé mentale plus efficacement. La CSMC est extrêmement fière de pouvoir collaborer avec Anciens Combattants Canada pour aider les vétérans dans le besoin. »

Louise Bradley, présidente et PDG, Commission de la santé mentale du Canada

« Lorsque j'ai suivi le cours de premiers soins en santé mentale pour la communauté des vétérans, j'ai été profondément étonné. J'ai appris tant de choses et je me trouve privilégié d'avoir pu y prendre part. Ce cours permettra de sauver des vies. »

Participant au cours de PSSM pour la communauté des vétérans en 2017

Les faits en bref

Les premiers soins en santé mentale ont été conçus en Australie en 2001 par Betty Kitchener et Anthony Jorm. Depuis ce temps, l'initiative s'est répandue dans 23 pays.

et Anthony Jorm. Depuis ce temps, l'initiative s'est répandue dans 23 pays. L'initiative des PSSM pour la communauté des vétérans a fait l'objet d'un projet pilote au début de 2016 et s'est avérée un grand succès. Les participants ont indiqué que la formation est à la fois informative et pratique, et qu'elle comprend des applications concrètes.

s'est avérée un grand succès. Les participants ont indiqué que la formation est à la fois informative et pratique, et qu'elle comprend des applications concrètes. Depuis le 18 octobre 2016, plus de 350 personnes dans l'ensemble du Canada ont obtenu leur certification après avoir suivi le cours de PSSM pour la communauté des vétérans.

ont obtenu leur certification après avoir suivi le cours de PSSM pour la communauté des vétérans. En date du 21 avril 2017, vingt et un cours ont été donnés d'un bout à l'autre du Canada .

. Anciens Combattants Canada est doté d'un réseau national bien établi d'environ 4 000 professionnels en santé mentale autorisés. Ces personnes prodiguent des services de santé mentale aux vétérans aux prises avec un état de stress post-traumatique et d'autres traumatismes liés au stress opérationnel (TSO).

Anciens Combattants Canada finance un réseau de 11 cliniques TSO à l'échelle du pays (10 cliniques externes et une clinique interne).

