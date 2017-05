RAPPEL/Avis aux médias : Invitation au lancement officiel du CAFE EN FUT BERENDO au Café-librairie du Vieux Bouc







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 mai 2017) - Les bourgeons n'ont pas tout à fait éclos, le mercure se dilate encore timidement mais déjà, l'été s'étend sur le printemps...

Le 5 mai prochain, à l'aube de la saison chaude, Berendo vous invite au lancement de son café en fût brassé avec passion.

Depuis un peu plus de 2 ans, Berendo, avec l'aide de ses partenaires, torréfie, brasse, goûte et s'extasie devant le rêve de partager un café froid raffiné et pétillant de parfums délicats.

Le lancement officiel des CAFÉS EN FÛT brassés par Berendo se fera au Café-Librairie du Vieux Bouc, de 15h30 à 18h30, au 2884 Rue Masson, H1Y 1W9. S'il vous plaît, joignez-vous à nous pour partager ce moment privilégié.

Nous vous attendons avec grande anticipation et fierté!

RSVP à Janie Desharnais au plus tard le 4 Mai 2017.

Lyse M. Daigle et Nathalie Dion de Berendo répondront aux questions des journalistes.

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 10:03 et diffusé par :