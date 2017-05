Hikvision et Cisco organisent une rencontre conjointe sur la collaboration en termes de cybersécurité à Hangzhou







Cisco reconnaît l'engagement de Hikvision vis-à-vis de la gestion sûre de la R & D

HANGZHOU, Chine, 5 mai 2017 /PRNewswire/ -- Hikvision, le plus grand fournisseur mondial de produits et solutions innovants de vidéosurveillance a tenu, aux côtés de Cisco, le leader mondial de l'informatique et du réseautage, une rencontre conjointe portant sur la collaboration en matière de cybersécurité, le 26 avril 2017, à Hangzhou, en Chine.

Cette réunion a célébré la réalisation réussie de la première phase de collaboration qui a commencé en décembre. Cisco partage son expérience et ses technologies professionnelles et sophistiquées de gestion de la cybersécurité avec Hikvision, facilitant ainsi le processus de mondialisation de Hikvision.

Pendant la rencontre du 26 avril, les experts en cybersécurité de Cisco ont examiné les résultats de la première phase du projet et ont partagé l'expérience et les conseils pertinents pour la prochaine étape. Par ailleurs, Cisco a reconnu l'engagement de Hikvision à l'égard d'une gestion sûre de la R & D.

Weiqi Wu, vice-président de Hikvision, a déclaré que Hikvision s'engage à l'égard des plus hauts niveaux possibles de cybersécurité. « Bien que les meilleures pratiques en termes de cybersécurité de l'entreprise soient les meilleures du secteur, les efforts en termes de cybersécurité doivent continuer. À l'avenir, Hikvision continuera à conseiller et à améliorer ses efforts en termes de cybersécurité dans le processus de R & D, et renforcera sa recherche sur les technologies de sécurité. Hikvision continuera également à approfondir sa collaboration et sa communication avec les entreprises de cybersécurité de premier ordre telles que Cisco, pour améliorer la cybersécurité dans le secteur de la sécurité. »

À propos de Hikvision

Hikvision est le plus grand fournisseur mondial de solutions de vidéosurveillance. Grâce à l'équipe de R & D la plus performante du secteur, Hikvision s'appuie sur ses installations de fabrication de pointe afin de concevoir et développer des produits CCTV et de vidéosurveillance innovants répondant à tous les besoins en matière de sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site de Hikvision à l'adresse www.hikvision.com .

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 09:05 et diffusé par :