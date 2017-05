Saison des croisières record en vue au Port de Montréal







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - La saison des croisières 2017 débutera samedi avec l'arrivée du MS Veendam, un navire de la compagnie Holland America d'une capacité de 1 266 passagers.

Au cours de la saison qui se poursuivra jusqu'au 27 octobre avec le départ du MS Seven Seas Mariner de la compagnie Regent Seven Seas Cruises, le Port de Montréal accueillera 52 croisières internationales et 16 croisières domestiques, soit plus de 110 000 passagers et membres d'équipage. Cela représente une augmentation de plus de 25 % de croisiéristes comparativement à la saison dernière.

Trois navires de luxe effectueront une première visite dans la métropole : le MS Silver Muse, un navire de 596 passagers de la compagnie Silversea Cruises, le MS Viking Sea et le MS Viking Sky, deux navires de 930 passagers de la compagnie Viking Ocean Cruises.

« L'année 2017 sera spectaculaire dans le rayonnement de Montréal comme destination touristique d'envergure internationale. Depuis plusieurs années, nous travaillons activement sur le développement du créneau des croisières, marché mondial qui connaît la plus forte croissance, dans le but d'augmenter les retombées économiques pour les attraits et restaurants de Montréal », souligne Yves Lalumière, président-directeur de Tourisme Montréal.

« La belle croissance des activités de croisières à Montréal se poursuit avec une nouvelle année record à l'horizon, signe que la destination Montréal attire de plus en plus l'attention des compagnies de croisières. Nous sommes persuadés qu'avec nos nouvelles installations de classe internationale, ce secteur est promis à un bel avenir », déclare Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Pour consulter l'horaire des arrivées et des départs de la saison 2017, visitez le site Internet suivant : croisières/horaires.

À propos du Comité Croisières Montréal

Le Comité Croisières Montréal regroupe autour de l'Administration portuaire de Montréal et de Tourisme Montréal cinq autres associations et organismes locaux : Aéroports de Montréal, la Société du Vieux-Port de Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal et la Ville de Montréal. Pour plus d'information sur les croisières à Montréal, visitez le site croisieresmontreal.com.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. C'est un port de conteneurs de premier plan desservi par les plus grandes lignes maritimes de transport de conteneurs au monde.

Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais. Il est relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens, ainsi qu'à un réseau autoroutier. Le Port exploite une gare maritime. Tous les autres terminaux sont gérés par des compagnies privées d'arrimage. L'activité portuaire soutient 16 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,1 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et d'accueil pour le positionnement de Montréal sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés. Pour plus de renseignements, visitez le site www.mtl.org.

