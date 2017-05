Développement économique du Québec maritime - Québec appuie deux projets du Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans







RIMOUSKI, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) réalisera deux projets d'innovation évalués en tout à 575 786 $ et auxquels le gouvernement du Québec attribue un soutien financier totalisant 250 000 $.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent, M. Jean D'Amour, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Le premier projet du CIDCO consiste notamment à concevoir une nouvelle procédure de métrologie des bras de levier de système hydrographique. Le deuxième projet vise pour sa part la réalisation de diverses initiatives internationales de recherche et d'innovation.

L'aide gouvernementale attribuée à l'organisme est issue des volets 1 et 4 du Programme de soutien à la recherche.

Citations :

« Le CIDCO est un acteur de premier plan du développement économique du Québec maritime. Ses activités s'inscrivent directement dans les objectifs de la Stratégie maritime du Québec, laquelle nous permet de tirer pleinement profit de notre potentiel maritime. C'est un plan ambitieux et visionnaire auquel participe le CIDCO grâce à ses projets porteurs, qui stimuleront la recherche et l'innovation dans la région et que nous sommes fiers d'appuyer. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Créé en 2012, le CIDCO est un organisme à but non lucratif de recherche et développement en géomatique marine ayant pour mission de favoriser le développement économique du Québec maritime.

La métrologie est la science qui s'intéresse aux côtés théoriques et pratiques de la mesure, et ce, dans tous les domaines de la science et de la technologie. Plus précisément, la métrologie touche l'utilisation des unités, la réalisation des étalons, les méthodes, les techniques et les appareils de mesure, ainsi que la précision obtenue (source : Le grand dictionnaire terminologique ).

). La Stratégie maritime du Québec vise, d'ici 2030, la création de 30 000 emplois, la croissance des importations et des exportations, de même que la réalisation d'investissements totalisant 9 milliards de dollars.

La démarche ACCORD vise à dynamiser l'économie des régions du Québec en s'appuyant sur les forces régionales, la mobilisation et le dynamisme des gens d'affaires.

