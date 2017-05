Déclaration des ministres Philpott et Qualtrough sur la publication de la Déclaration de consensus de Berlin sur les commotions cérébrales dans les sports







OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider et à encourager les Canadiens, tout particulièrement les enfants et les jeunes, à participer à des activités physiques, sportives et récréatives et à profiter des bienfaits du jeu actif, de l'exercice et du travail d'équipe tout au long de leur vie.

Au nom de tous les Canadiens, nous saluons la publication récente de la Déclaration de consensus de Berlin sur les commotions cérébrales dans les sports (en anglais seulement). Les lignes directrices énoncées dans la déclaration ont été mises au point par des experts internationaux, notamment des Canadiens, lors de la cinquième Conférence internationale de consensus sur les commotions cérébrales dans les sports, qui a eu lieu à Berlin, en Allemagne, en octobre 2016.

Par des initiatives comme l'élaboration de directives canadiennes sur les commotions cérébrales, le gouvernement du Canada aide et encourage les Canadiens à être prudents lorsqu'ils participent à des activités physiques, sportives et récréatives.

Nous savons que les gens peuvent être victimes de commotions cérébrales dans la pratique de sports, d'activités physiques et de loisirs. Les commotions cérébrales, surtout chez les jeunes, représentent un problème de santé publique sérieux en raison de leur fréquence et des risques de conséquences graves à court et à long terme sur la santé du cerveau. Notre objectif est de rendre les activités physiques, sportives et récréatives plus sécuritaires pour tous les Canadiens et de réduire les risques pour la santé associés aux commotions cérébrales lorsqu'elles se produisent. Nous voulons mieux sensibiliser les enfants, les jeunes, les parents, les entraîneurs et les professeurs à l'importance de jouer prudemment et aux moyens de réduire le risque de commotions cérébrales et autres blessures.

En octobre 2016, Parachute Canada a mis sur pied un Comité consultatif sur les commotions cérébrales réunissant des spécialistes des domaines de la prévention et du traitement des commotions cérébrales ainsi que de la recherche. La Déclaration de consensus de Berlin servira à orienter le travail du Comité en vue de l'élaboration de directives canadiennes sur les commotions cérébrales. Le Comité proposera aussi des protocoles universels relatifs au retour au jeu et au retour à l'apprentissage dans le but de permettre aux enfants, aux jeunes et aux athlètes de retourner en classe ou de reprendre leurs activités physiques, sportives et récréatives en toute sécurité après une commotion cérébrale.

Nous sommes fières de travailler avec des experts, les ministres responsables du Sport, de l'Activité physique et des Loisirs et le Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les commotions cérébrales pour que nos enfants, nos jeunes et nos athlètes de tous les niveaux aient un environnement sûr et inclusif pour jouer, faire de l'activité physique et s'adonner à leurs loisirs. Ensemble, nous pouvons créer des conditions qui favorisent la sensibilisation, la prévention, la détection, la prise en charge et la surveillance des commotions cérébrales au Canada.

Liens associés

Commotions cérébrales

Vers une stratégie nationale pour le traitement des commotions cérébrales dans le sport

La ministre fédérale de la Santé lance une application mobile pour la gestion des commotions cérébrales

Le gouvernement prend des mesures en vue d'élaborer des directives nationales pour la gestion des commotions cérébrales

Restez branchés

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : Twitter, Facebook et YouTube

Sport Canada : Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 09:31 et diffusé par :