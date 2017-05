Les syndicats du Canada célébreront de grandes victoires pendant l'Assemblée nationale qui aura lieu à Toronto du 8 au 12 mai







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 5 mai 2017) - Plus de 3 000 déléguées et délégués représentant des syndicats locaux, régionaux et nationaux de tout le pays se rassembleront au Palais des congrès du Toronto métropolitain du 8 au 12 mai pour participer à la 28e Assemblée générale du CTC.

Tous les trois ans, les syndicats du Canada se réunissent à l'occasion de l'Assemblée du CTC afin de célébrer les victoires remportées depuis l'Assemblée précédente et d'établir des priorités pour aller de l'avant. Ensemble, les membres des syndicats définissent leur vision du Canada et tracent la ligne de conduite à suivre pour qu'elle se matérialise.

« Depuis trois ans, les syndicats du Canada ont remporté d'importantes victoires, par exemple en aidant à défaire le gouvernement conservateur et en obtenant de meilleures pensions publiques et l'interdiction de l'amiante tant attendue », déclare Hassan Yussuff, président du CTC.

Les syndicats du Canada célèbrent d'autres réalisations clés, y compris les suivantes :

- Faire révoquer les lois C-377 et C-525, qui visaient à affaiblir les syndicats en les obligeant à présenter des déclarations financières superflues et déraisonnables et en rendant plus difficile pour bien des travailleurs et travailleuses de se syndiquer;

- Amener le gouvernement fédéral à déclarer à l'occasion du Jour de deuil qu'il agira pour assurer l'application efficace des modifications Westray apportées au Code criminel qui permettent de poursuivre au criminel les employeurs dont la négligence met les travailleurs et les travailleuses en péril;

- Donner le pas à la lutte contre l'islamophobie et contribuer grandement à aider les réfugiés syriens à s'établir au Canada;

- Accroître la sécurité du travail pour les victimes de violence conjugale en réalisant d'importantes percées en matière de recherche, d'éducation et de législation;

- Inscrire les services de garde à l'enfance au programme politique, tant après qu'avant les élections de 2015;

- Aider à revendiquer une enquête sur les meurtres et disparitions de femmes et des filles autochtones;

- Aider à obtenir une meilleure protection pour les personnes trans au Canada, par l'adoption du projet de loi C-16;

- Favoriser la justice dans le monde entier, et particulièrement en Colombie, où la répression est encore répandue, et pour les travailleuses et travailleurs du vêtement du Bangladesh, qui est encore ébranlé par la tragédie de la Rana Plaza survenue il y a 13 ans.

De plus, les syndicats du Canada surveillent l'évolution de la situation aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump.

« Nous trouvons alarmants le racisme, le sexisme et les atteintes à la liberté d'expression qui sont débridés aux États-Unis, et nous profiterons de cette Assemblée pour réaffirmer notre engagement à donner le pas non seulement à la défense mais encore à l'avancement des droits de la personne, de la justice et de l'équité pour tous les travailleurs et les travailleuses du Canada et du monde entier », affirme M. Yussuff.

Le thème de l'Assemblée de cette année est « ensemble pour un avenir juste ». Les déléguées et délégués traiteront principalement de l'augmentation du travail précaire, des moyens de favoriser l'équité et les droits de la personne, du virage vers une économie verte et de l'organisation pour le renforcement des syndicats du Canada.

D'inspirants conférenciers du Canada, des États-Unis et d'autres pays célèbreront les victoires récentes et présenteront des stratégies permettant d'accroître la sécurité d'emploi dans notre monde du travail en évolution.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou une accréditation de média, rendez-vous sur le site assemblee.congresdutravail.ca.

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 09:33 et diffusé par :