Le premier Gala RH souligne le travail exceptionnel de membres de la communauté RH

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Organisé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA) au profit de la Fondation CRHA, le premier Gala RH présenté hier soir à Montréal a été l'occasion de remettre une dizaine de prix aux membres de l'Ordre s'étant particulièrement illustrés au sein de la profession.

Des professionnels engagés et inspirants

La marraine d'honneur de ce premier Gala, Sylvie Vachon, CRHA, Distinction Fellow et présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal (APM) a mentionné toute l'importance du rôle des membres de l'Ordre dans les organisations. « Célébrer la fonction des ressources humaines c'est reconnaitre que le succès d'une entreprise est, sans contredit, garante d'une gestion « RH » innovante et performante », a déclaré Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'APM, qui s'est dite aussi très heureuse d'être la marraine de ce premier gala.

« Cette soirée avait pour but de rallier les membres de la communauté RH partageant un même objectif, celui de contribuer au développement des entreprises du Québec tout en veillant au bien-être et à l'équilibre des travailleurs, et c'est mission accomplie! » souligne la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Les récipiendaires et lauréats

De gauche à droite : Richard Blain, CRHA, Diane Champagne, CRHA, Denis Renaud, CRIA, Manon Poirier, CRHA, Renée-Claude Turgeon, CRHA (Hewitt Equipement Ltée), Isabelle Michaud, CRHA (CAA-Québec), Isabelle Paris, CRHA, Mélanie Lazure, CRIA, Marie-Pierre St-Antoine, CRHA et Jean Ribes, CRHA.

Diane Champagne, B. Sc., M.G.P., CRHA et Denis Renaud, CRIA, se sont vu décerner la Distinction Fellow, une mention d'excellence attribuée à des CRHA ou CRIA qui ont contribué à l'essor de la profession. Mme Champagne occupe la fonction de conseillère principale, leader Santé et productivité chez Mercer (Canada) limitée, alors que M. Renaud est directeur principal, Ressources humaines corporatives chez Olymel SEC.

La lauréate du prix Leader RH est Mélanie Lazure, CRIA, conseillère en santé et sécurité du travail à la Ville de Montréal. Le jury a ainsi voulu souligner son leadership remarquable dans le projet de système de gestion intégrée en matière de santé et sécurité du travail réalisé pour l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Soulignons dans la même catégorie le prix Coup de coeur remis à Jean Ribes, CRHA, directeur des ressources humaines chez Fairmont Le Manoir Richelieu. Avec un dévouement sans borne, il réussit à négocier trois conventions collectives de plusieurs années assurant ainsi la sécurité des travailleurs, une paix industrielle et la pérennité de l'entreprise.

Le prix Relève a été remis à Isabelle Paris, CRHA, directrice des ressources humaines chez Nautilus Plus. Cette récompense met en valeur non seulement son parcours professionnel, mais également son engagement envers la société et la communauté RH et son dynamisme exceptionnel.

Dans la catégorie Santé et mieux-être, le prix a été décerné à CAA-Québec, représenté par Isabelle Michaud, CRHA, conseillère séniore, Développement organisationnel. Grâce à son comité Virage santé, le bilan santé de CAA-Québec connaît une nette amélioration. En seulement un an, les réclamations en santé psychologique ont diminué de 11 %.

Un prix Coup de coeur dans cette même catégorie a été remis à SSQ Groupe financier, représenté par Marie-Pierre St-Antoine, CRHA, conseillère principale, Gestion de la santé globale, pour son programme La vie en forme qui touche à la fois la responsabilisation des individus, le milieu de travail et les pratiques de gestion.

Dans la catégorie Développement des compétences, le prix a été décerné à Hewitt Équipement Limitée, représenté par Renée-Claude Turgeon, CRHA, directrice, Personnel et organisation. Avec son Programme d'excellence en vente, la compagnie recrute et forme une nouvelle génération de représentants. Les résultats ont été immédiats, compétences techniques améliorées, réseau interne efficient et meilleures ventes!

Enfin, le prix Engagement 2017 a été décerné à 3 bénévoles. Ce prix reconnaît leur contribution, la qualité et la richesse de leur engagement ainsi que leur dévouement remarquable. Les lauréats sont Berley André Jeanty, CRHA, conseiller en relations du travail au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Julie Blanchet, CRHA, directrice, Développement des talents chez Ubisoft et Jean-François Boulet, CRHA, Distinction Fellow, vice-président principal, Ressources humaines, communications et amélioration continue chez Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Félicitations à tous les récipiendaires et lauréats!

Découvrez les photos de tous les récipiendaires et lauréats : http://crha.li/2qJ6166

À propos de l'Ordre

Regroupant 10 000 membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés.

À propos de la Fondation CRHA

La Fondation CRHA a pour mission l'avancement de l'éducation et de la recherche en gestion des ressources humaines et en relations industrielles. Ainsi, elle accorde des bourses d'études pour encourager une relève méritante et engagée, future ambassadrice des titres CRHA et CRIA, et soutient financièrement des projets de recherche qui visent à renforcer la dimension stratégique de la profession.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

